Hospitales colapsan en Santa Cruz por 3 epidemias y otro niño muere por dengue

Los hospitales están colapsados en Santa Cruz porque no tienen ítems, espacios y deben enfrentar tres epidemias: dengue, Covid-19 y chikunguña, afirmó ayer el secretario ejecutivo Fesirmes, Sergio Echazú.

En tanto, otro niño de siete años perdió la vida ayer en una clínica de Montero a donde acudió luego de ser dado de alta y sufrir una descompensación, informaron los medios locales. Con él suben a 22 los niños fallecidos por esta enfermedad.

El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, lamentó que los que más estén sufriendo por el dengue sean los niños.

“Es una lástima ver niños que están sufriendo y muriendo, aquellos que no pueden manifestar dónde les duele. ¿Qué están haciendo por ellos nuestras autoridades? ¿Será que no escuchan el clamor de los papás? ¿Será que no ven la realidad? Y al parecer no se está haciendo nada. Los niños, ¿dónde están metidos en el hospital? No hay un lugar digno, no hay un espacio apropiado, y cada día ese es el reclamo de los papás, es difícil vivir una situación así”, dijo.

Sin espacio



“Estamos colapsados, no tenemos dónde poder internar pacientes, están sobre los pasillos, en los mesones. La gente está en la calle haciendo cola, no hay posibilidad de poder ampliar más camas”, denunció el dirigente de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de la Salud Pública (Fesirmes).

Los hospitales no reciben ítems del Ministerio de Salud desde 2016. “Esto nos lleva a tener un problema de atención. A eso sumamos la falta de contratación de la Gobernación”, agregó.

En tanto, el personal que contrata la Alcaldía no es el adecuado. “Hay una desproporción, necesitamos licenciadas en enfermería para poder habilitar camas. La ley prohíbe que las auxiliares administren antibióticos”, explicó.

Ante la presencia de una Sindemia, la concentración de dos o más epidemias, los hospitales piden cubrir el déficit que llega a más de 9.800 ítems.

Echazú explicó que, actualmente, hay pacientes con dengue, Covid-19, influenza y chikunguña. “Tenemos tres epidemias juntas que están circulando en Santa Cruz”, remarcó.

Los fallecidos por el dengue



Los fallecidos por dengue son 28, de ellos 22 son niños, incluidos tres bebés. En tanto, que otros luchan por su vida y están en terapia intensiva.

Al drama de la enfermedad, que en su forma grave es letal para los niños, se aumentan las deudas que acumulan los padres. Estas superan los Bs 70 mil por la atención médica.

Antes del feriado de Carnaval, se reportaron 7.682 casos de dengue, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, en el país. El 76% en Santa Cruz.