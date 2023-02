Añez y Quiroga celebran 7 años del rechazo popular a la perpetuidad de Evo y el MAS

Mediante sus cuentas en redes sociales, los expresidentes Jeanine Añez y Jorge Tuto Quiroga celebraron los siete años del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, que rechazó la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera. Consideraron que la fecha marca la decisión de los bolivianos de no aceptar proyectos de perpetuidad en el poder.

Añez aprovechó además para reiterar su pedido de unidad para hacer frente al proyecto “totalitario” del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“A siete años del histórico #21F, cuando #BoliviaDijoNo a la #ReelecciónIndefinida me enorgullezco de la gesta épica del pueblo boliviano que defendió la democracia y la CPE. Construir la Unidad, frente al proyecto totalitario a perpetuidad del MAS, es el camino de la libertad” (SIC), escribió en su cuenta en Twitter.

A su turno, Quiroga recordó que además hace cinco años y medio la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, tal como estableció un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017, por lo que concluyó que: “ser tirano no es un derecho humano interamericano”.

“Hace 7 años #Bolivia le dijo NO a la pretensión de Evo Morales de eternizarse en el poder. 5½ años después, la @CorteIDH también le dijo NO. (En cuadros está mi intervención ante la Corte). Hoy, el país sigue diciendo NO. Ser tirano eterno NO es un DDHH interamericano” (SIC), escribió, también en Twitter.

Al igual que ellos, varios políticos de la oposición se pronunciaron en redes sociales recordando el rechazo de los bolivianos a la reelección indefinida de Morales y García Linera y el posterior desconocimiento de esa decisión mediante el fallo constitucional 084/2017 emitido por los magistrados Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Ruddy Flores.