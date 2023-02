Juez fija para este miércoles el inicio de juicio y audiencia de medidas cautelares contra Calvo

El juzgado de Sentencia Penal 15 definió el inicio de juicio oral contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, para este miércoles a las 09:00, por el caso de un supuesto ultraje a símbolos patrios e incitación al racismo porque afirmó que la wiphala no lo representa. Además, juez convoca a audiencia de medidas cautelares.



"En cumplimiento a lo previsto en el artículo 343 del Código de Procedimiento Penal para la celebración del juicio oral y medida cautelar se señala audiencia para el día miércoles 22 de febrero a horas 09:00, que se llevará a cabo de manera presencial", dice el auto de apertura de juicio.



El caso fue abierto por una denuncia que hicieron 15 legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) porque supuestamente el cívico instruyó quitar la whipala de los mástiles de la plaza principal en los actos de la efeméride de esa región el 24 de septiembre de 2021.



Cabe recordar que la declaración de Calvo en al que dijo que la bandera era "un trapo que no lo representa", dat del 12 de octubre de 2021, luego que organizaciones afines al MAS realizaron una marcha por la "reivindicación de la wiphala y la defensa del gobierno de Luis Arce".



Por su parte el abogado Jorge Valda denunció que el juez Alberto Moreira convocó a una audiencia de medidas cautelares de oficio, recordó que esa petición se realiza a solicitud de la fiscalía. En ese contexto, pidió a esa autoridad que pueda corregir ese error y actuar de forma imparcial.



"Esto tiene que ser un error y una falta, porque jamás se ha visto que un juez señale audiencia de medidas cautelares de forma oficiosa, la norma dice que es a pedido fundamentado de la víctima o querellante", aseguró a este medio.



La diputada del MAS Estefanía Morales, una de las denunciantes, dijo que el Ministerio Público presentó una acusación contra el dirigente cívico y lo que se busca es sancionar a aquellos que se expresen en contra de los símbolos patrios.



El artículo 129 del Código Penal, referido al ultraje a los símbolos nacionales, señala que, el que ultrajare públicamente la bandera, el escudo o el himno será sancionado con reclusión de seis meses a dos años.



Valda dijo que esta es una nueva persecución política contra el dirigente cívico a pocos días de dejar el cargo, advirtió que no permitirán que se cometan más arbitrariedades en contra del líder cruceño.