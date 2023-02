Mesa sobre el 21F: El coraje de un pueblo unido le dijo No en las urnas a un autócrata

El expresidente de Bolivia y líder opositor de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, destacó el 21F como la expresión del pueblo que le dijo No en las urnas a un "autócrata" que pretendió burlar la voluntad de la población, en relación al expresidente Evo Morales.



"El 21F será recordado siempre como la gran revolución pacífica de nuestra historia, cuando el coraje de un pueblo unido le dijo NO en las urnas a un autócrata que quiso burlar su voluntad. Hoy repetimos con el mismo vigor y decisión: ¡Nadie se rinde, nadie se cansa!", se pronunció el político en su Twitter.



Hace siete años, el 21 de febrero de 2016, que el entonces gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) perdió en el referéndum la opción de la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, sin embargo, esta decisión de la ciudadanía fue desconocida por el gobierno que usó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para avalar la reelección indefinida una vez más.



El entonces presidente del TCP, Macario Lahor Cortez, justifico en noviembre de 2017 que la Sentencia Constitucional 0084 se basó en la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por ser una norma más favorable con relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado (CPE), que limitaba la reelección continua de los gobernantes.



Sin embargo, la CorteIDH el 2021 concluyó que la "reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo" y es contraria a la Convención Americana y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Establece que la permanencia en el poder de un presidente por un largo período de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes.



La dupla de Morales-García Linera volvió a postular en las elecciones de 2019 pese a las voces críticas y a las que cuestionaban la sentencia constitucional del TCP.



La diputada Luisa Nayar en relación al mismo tema dijo que hay cuenta que saldar con quienes pisotearon la victoria del 21F. "Los bolivianos siempre recordaremos el #21F como la victoria heroica del pueblo frente al huido y dictador @evoespueblo. Aún hay cuentas que saldar con quienes pisotearon ilegalmente nuestra victoria, sin embargo, seguiremos trabajando para que los fraudulentos sean sancionados".



Su colega de Creemos Fernanda Guachalla también recordó el 21 de febrero de 2016, cuando la población le dijo No a la repostulación de Morales, repudió que ahora nuevamente hay una arremetida de persecución política en contra de los opositores, aunque dijo que no desistirán de su lucha por la libertad.