Colombia se une al pedido de Bolivia para la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente

Colombia y Bolivia plantearán en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, aceptar el uso tradicional de la hoja de coca y retirarla de la lista de sustancias prohibidas, afirmó hoy la vicecanciller Laura Gil.La funcionaria explicó que el planteamiento se hará en la sesión número 66 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que tendrá lugar del 13 al 17 de marzo próximo en Viena.



"Bolivia emprendió hace más o menos diez años una iniciativa para lograr la legalización del uso tradicional de la coca. Lo que ellos hicieron fue denunciar la Convención de Estupefacientes", declaró la viceministra.

En Enero de este año, el presidente Luis Arce anunció que el Gobierno está adelantando las gestiones para la desclasificación de la hoja de coca como estupefaciente y así poder comercializarla libremente.



Al referirse a los principales avances logrados en la política exterior de Colombia en los seis primeros meses del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Gil destacó la nueva manera de abordar el problema mundial de las drogas.



Hay que «comenzar a desestigmatizar la discusión sobre el problema de las drogas» y advirtió que el campesinado, el eslabón más frágil de la cadena no son los que deben ser atacados y urge ir por las mafias que están detrás, subrayó.



En ese sentido, dijo que se analiza "cómo se podría hacer para sacar la hoja de coca -la hoja, no la cocaína- de la lista de sustancias prohibidas".



"Por eso el presidente insiste tanto en que tenemos que reforzar en materia de seguridad la interdicción, pero no penalizar al campesinado con la erradicación forzosa", puntualizó.



Los usos tradicionales de la hoja de coca han sido reconocidos en múltiples oportunidades como parte de la identidad y la memoria colectiva de las comunidades indígenas colombianas, bolivianas y de otros pueblos originarios de la región andina.



Ha sido considerada tradicionalmente por muchos pueblos indígenas, como una planta sagrada de gran valor alimenticio y curativo y forma parte de un conocimiento ancestral milenario.