Conade acudirá a la Corte IDH para que haga cumplir su dictamen de la reelección indefinida

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) anuncia que presentará una acción de cumplimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haga cumplir su fallo sobre la reelección indefinida porque en Bolivia la Sentencia Constitucional 084/2017 sigue vigente. Advierte que la batalla por el 21F no ha terminado.

"Hasta el día de hoy sigue vigente esa Sentencia Constitucional 084 y al estar vigente, si bien es cierto que ya no hay un presidente que la viole es una vulneración que se mantiene. En ámbitos sindicales, sociales, institucionales estaría habilitada la repostulación indefinida", afirmó el vocero de Conade, Manuel Morales, en declaraciones a la ANF.

Hace siete años que el entonces gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) perdió en el referéndum la opción de la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, sin embargo, esta decisión de la ciudadanía fue desconocida por el gobierno que usó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para avalar la reelección indefinida una vez más.

"Conade está impulsando en este momento junto con el diputado Marcelo Pedrazas una acción de cumplimiento para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haga cumplir el dictamen de la opinión consultiva (sobre la reelección indefinida)", acotó Morales.

El entonces presidente del TCP, Macario Lahor Cortez, justifico en noviembre de 2017 que la Sentencia Constitucional 0084 se basó en la aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) por ser una norma más favorable con relación a los derechos políticos sobre los artículos 156, 168, 285 y 288 de la Constitución Política del Estado (CPE), que limitaba la reelección continua de los gobernantes.

Sin embargo, la CorteIDH el 2021 concluyó que la "reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo" y es contraria a la Convención Americana y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Establece que la permanencia en el poder de un presidente por un largo período de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes.

El expresidente de Bolivia y político opositor al MAS, Jorge Tuto Quiroga, recordó esta fecha "Hace 7 años #Bolivia le dijo NO a la pretensión de Evo Morales de eternizarse en el poder. 5 1/2 años después, la @CorteIDH también le dijo NO (...) Hoy, el país sigue diciendo NO. Ser tirano eterno NO es un DDHH interamericano", escribió en su red social.

El vocero del Conade cuestionó que el Gobierno y las instituciones del Estado, entre ellas el Tribunal Supremo Electoral pusieron la sentencia 084 por encima de los resultados del referéndum vinculante, es decir, que la soberanía del pueblo se subordinó a la decisión de unos cuántos magistrados del TCP.

Asimismo, señaló que este desconocimiento del 21F fue el origen de la crisis política de 2019. Para el activista el tema por el 21F no ha terminado, como señalan algunas autoridades del Ejecutivo.

"No está cerrado, por eso vamos a interponer la acción de cumplimiento porque si la Corte no hace cumplir sus fallos (ese organismo) estaría de adorno. La batalla no ha terminado por el 21F", afirmó Morales.

Este martes, Conade realizó un acto de ch'alla en las afueras del Tribunal Supremo Electoral en la plaza Abaroa "estamos ch'allando el espacio de lucha, estamos ch'allando que esta lucha continúa. También porque se ha logrado derrotar al MAS y a Evo Morales", sostuvo el vocero de Conade.

Acotó que es fundamental que la CorteIDH haga cumplir su dictamen para que posteriormente se inicien los juicios de responsabilidades a los exmagistrados del TCP que vulneraron la Constitución Política del Estado, que interpretaron la Convención Americana de DDHH cuando no tenían esa facultad.