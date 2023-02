Fiscalía desestima investigación contra la hija de Áñez por legitimación de ganancias ilícitas

La Fiscalía decidió desestimar la investigación en contra de Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, y la prima de Luis Fernando Camacho, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.



La decisión se adoptó mediante una resolución de rechazo a la denuncia, que emitió la Fiscalía el 15 de febrero a favor de las dos sindicadas.



El proceso de investigación se inició en julio de 2022, después de identificarse operaciones de dinero sospechosas de parte de Ribera y la prima de Camacho, de nombre Natalia I.B., entre 2017 y 2020. En el caso, el Viceministerio de Transparencia aparece como coadyuvante.



Según estos datos, Ribera habría recibido en su cuenta 20 mil bolivianos de parte de exfuncionarios públicos, mientras que la segunda investigada habría recibido 696 mil bolivianos de parte de José Luis Camacho, padre del gobernador cruceño.



A pesar de que se conocía de diligencias investigativas que se realizaban en este caso, la Fiscalía emitió el 15 de febrero la resolución de rechazo.



Según el documento, la Fiscalía argumentó que para seguir el caso se requiere que el querellante, denunciante o víctima coadyuve con la investigación, pero esto no ha ocurrido.



Asimismo, el Ministerio Público señaló que los plazos de investigación se han cumplido, por lo cual debe emitir una resolución.



Además, observó que las sindicadas Carolina Ribera y Natalia I. no han asumido defensa material y técnica en este caso.



En base a esos puntos, la Fiscalía determinó rechazar la denuncia. No obstante, aclara que esta resolución puede ser objetada o el caso puede ser reabierto en el plazo de un año, en caso de existir nuevos elementos de convicción.