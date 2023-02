Juristas alertan de crisis carcelaria tras muerte de dos reos más en Chonchocoro

La muerte de dos internos más en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, es una alerta de la crisis carcelaria que existe y de la inseguridad en la que se encuentran los internos.

La Dirección de Régimen Penitenciario informó que, el 20 de febrero, en el taller de hojalatería que estaba cerrado por fuera y dentro, fueron hallados sin vida dos reos: César A. V y Víctor M. M

Ambos fueron encontrados colgados, uno tenía las manos y pies atados, según reportes que transcendieron tras el hallazgo.

Mediante un comunicado, Régimen Penitenciario señaló que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) realiza la investigación y niega que exista un motín. “El penal se encuentra en calma y no se registró otro percance”, dijo.

En ocho días murieron tres reos en Chonchocoro. En tanto, en la fuga del reo de nacionalidad brasileña murió el policía Domingo Chávez y el otro custodio está herido.

El jurista y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé cuestionó la inseguridad que existe en los recintos carcelarios y la indolencia para agilizar la reforma estructural de la justicia, difundió ANF.

“Al abuso de la detención preventiva por fiscales, tribunales e injerencia política, se suma la inseguridad en las cárceles. Indolencia frente a la urgencia de reformas estructurales de la justicia”, escribió Twitter.

Antes, el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos aseguró que estos hechos se dan por la falta de control de la Policía.

“Chonchocoro es una cárcel de máxima seguridad, entre comillas, con seguridad externa e interna a cargo de la Policía. Lamentablemente, desde hace muchos años, la Policía sólo da seguridad externa”, dijo a ANF.

El abogado y activista Jorge Valda dijo que una cárcel de máxima seguridad no sólo involucra que los internos no se puedan escapar, “sino que quienes estén tengan la seguridad suficiente para no sufrir ningún tipo de vejamen y no llegar a un escenario de muerte”.

Remarcó que, además, de las últimas muertes está la denuncia del dirigente cocalero César Apaza, evacuado de emergencia de Chonchocoro hace una semana y, ahora, con sufre una embolia.

Observó que el director de Régimen Juan Limpias no responda. “Todos los penales pueden llegar a una crisis, puesto que no se está asumiendo con responsabilidad el manejo”, enfatizó.

Evitar la tortura y el caso Aramayo



El abogado Jorge Valda recordó que el país firmó el convenio internacional contra la tortura.

Dijo que incluso la muerte en 2021 de Marco Antonio Aramayo, procesado por el Fondo Indígena, por no recibir atención médica luego de siete años de detención aún no ha sido esclarecida.

“El Estado es el responsable de los internos”, señaló. Además, si se verifican la falta de condiciones, la cárcel de Chonchocoro tendría que cerrarse.