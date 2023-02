Persiste el desborde de los hospitales por el dengue y piden ítems al Ministerio

Por la epidemia del dengue, los hospitales de Santa Cruz siguen desbordados. Estos reciben a los pacientes, pero sin contar con más personal, espacio y remedios para los casos graves, aspectos que no cubre el SUS.

“Tenemos los hospitales de segundo y tercer nivel colapsados, debido a la gran cantidad de pacientes que tenemos en Santa Cruz. No hemos tenido ningún acercamiento con las autoridades nacionales, sí a nivel departamental con la Alcaldía y la Gobernación hemos logrado habilitar más camas en los hospitales para tratar de aliviar la situación”, indicó un integrante del Colegio Médico, Humberto Vaca.

Sólo en la última semana, los hospitales recibieron 1.000 pacientes con dengue, una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti y que en su forma grave puede provocar complicaciones y hasta la muerte en los niños.

Solo el Hospital de Niños necesita unos 200 ítems para hacer frente a la gran demanda de atención por dengue. El déficit histórico es de 9.800 ítems de parte del Ministerio de Salud, según la dirigencia de los trabajadores del área.

El médico con especialidad en salud pública, Édgar Valdez, atribuyó el aumento de casos de dengue a la falta de conciencia en la limpieza y destrucción de criaderos de parte de las autoridades y de los ciudadanos.

“Las autoridades no han tomado en serio la presencia del mosquito, que transmite el dengue. Por otra parte, la población no colabora. Hay demasiados charcos o recipientes con agua en las casas, hay un verdadero criadero de mosquitos y no toma en cuenta eso, porque tampoco las autoridades pueden estar en cada casa”, dijo.

El Ministerio de Salud informó que los casos de dengue siguen en aumento. En el país se reportaron 8.700 casos y 29 fallecidos.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, resaltó que el Gobierno, en coordinación con los gobiernos subnacionales, continúa con la eliminación de los criaderos del mosquito.

“Pedimos a los vecinos de las zonas afectadas con el dengue que nos continúen colaborando con la limpieza de sus casas, barrios y comunidades”, declaró. Remarcó que es importante destruir los criaderos del mosquito, que son los recipientes con agua.