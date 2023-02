Esposa asegura que Camacho no fue notificado y que la audiencia "no se puede dar"

Fátima Jordán, esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este jueves que su pareja no fue notificada sobre la audiencia de acción de cumplimiento que definirá si continúa o no en el cargo.

“Hasta este momento, que son las 8:30, no hemos tenido ninguna notificación, o sea que me imagino que la audiencia no se puede dar si él no ha sido notificado personalmente, como se debería”, dijo Jordán en contacto con los medios en las afueras del penal de Chonchocoro.

Más temprano, el vocal de la Sala Constitucional Tercera, Alaín Núñez, afirmó que todas las partes estaban notificadas y que no había motivos para suspender la audiencia.

Jordán afirmó que Camacho necesita atención médica especializada.

“Había un permiso de la junta médica de que iban a venir a visitarlo una serie de médicos, como el cardiólogo y la fisioterapeuta. No hemos recibido respuesta, ha pasado una semana. Él sigue tomando su medicación para tratar de controlar los síntomas. Esperamos que hagan algo, que dejen ingresar a los médicos que se comprometieron”, apuntó.

La audiencia está fijada para las 13:00 de forma virtual.

Camacho se encuentra en Chonchocoro desde diciembre por el caso golpe I.