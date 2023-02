Gobierno reconoce constitucionalidad de revocatorio de mandato, pero ve falta de fundamento

El vocero presidencial Jorge Richter reconoció este jueves la constitucionalidad de un revocatorio de mandato para las máximas autoridades del país, pero dijo que no existe fundamento para impulsar ese recurso; además, aseguró que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) tienen claro que no trabajarán al lado de la derecha.

“El revocatorio es una instancia constitucional, si tuviéramos que llegar a aquello por supuesto que lo enfrentamos, no hay ningún inconveniente con aquello. Es un recurso constitucional, pero para llegar a ese recurso constitucional hay que fundamentar, después hay que aprobar en la Asamblea Legislativa”, declaró Richter.

La autoridad argumentó que el pedido para que el jefe de Estado, Luis Arce, otorgue una amnistía los presos políticos es para dar “impunidad amplia” a quienes propiciaron el supuesto “golpe de Estado” en 2019.

“(Quieren que todo) quede absolutamente sin juzgar, como si no hubiese sucedido nada en nuestro país en el año 2019, eso no es posible. Pero asociar aquello que es la petición, la amenaza de revocatorio al tema económico del país, verdaderamente eso deja mucho que desear porque no es un esfuerzo intelectual muy grande, no tiene vinculación ni relación”, añadió.

Este 24 de febrero se cumple el plazo que el cabildo de Santa Cruz dio al Gobierno para que otorgue una amnistía a los más 180 presos políticos que existen en el país, caso contrario, advirtieron con impulsar un revocatorio de mandato de las máximas autoridades del país.

“Los llamados radicales protegeremos, vamos a defender el voto del pueblo boliviano”

El senador del MAS Leonardo Loza advirtió que la facción radical del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional no permitirá un revocatorio del mandato de Luis Arce porque representa el voto del pueblo.

“Vamos a defender nuestra revolución democrática cultural, por supuesto, con mucha fuerza y unidad, vamos a defender a nuestro Gobierno nacional a la cabeza de los leales o radicales, vamos a defender y consideramos que esa intención de revocatorio no va a pasar por la Asamblea”, adelantó Loza.

Dejó en manos de los llamados “renovadores” del MAS apoyar o no una posible revocatoria al Gobierno. “A no ser que, (como) en el tema de la Ley del Censo, algunos llamados renovadores puedan pactar con la derecha, pero considero que no”, agregó el senador.

Richter indicó que las diferencias internas en el partido del MAS no afectarán en la defensa del Gobierno porque saben que el adversario no está al interior del partido.