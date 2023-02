Vocal afirma que no hay motivos para suspender la audiencia de Camacho

El vocal de la Sala Constitucional Tercera, Alaín Núñez, confirmó este jueves que la audiencia de acción de cumplimiento, que definirá si el gobernador Luis Fernando Camacho continúa en el cargo, se realizará en formato virtual desde las 13:00.

"Recibimos el informe de secretaría y de la sala y se notificó a todas las partes", dijo Núñez a Unitel.

La audiencia debía realizarse el pasado jueves, pero se suspendió por la "falta de garantías", ya que en los informes policiales se señalaba que había riesgos para la seguridad de los vocales.

"Nosotros estamos recibiendo constante información de la Policía, hasta este momento no hemos recibido ninguna alerta que pueda modificar el curso de la audiencia señalada", dijo Núñez al respecto.

Sobre el pedido de que la audiencia sea presencial, Núñez afirmó que todas las audiencias de la sala son virtuales.

"A partir de la pandemia, la jurisdicción constitucional se suma a las nuevas tecnologías y nosotros realizamos todas las audiencias en forma virtual, no hay ninguna audiencia que se haya realizado en forma presencial", dijo.

"Además que el gobernador no se encuentra en la ciudad y, por tanto, las nuevas tecnologías contribuyen", afirmó.

"Tenemos señalada la audiencia para las 13:00. Las partes están notificadas y esperamos que no exista ningún elemento para diferir y consideramos que las condiciones están dadas para su realización", concluyó.

El vocal dijo que la decisión de la Sala no puede estar en contra del Estado constitucional y de derecho y que la audiencia "no se está discutiendo su destitución, sino su sucesión. No existe ni existirá ninguna contraposición a lo que la gente determinó en las urnas".

Dijo que la sucesión temporal será parte del debate que presenten las partes.

Camacho está detenido en Chonchocoro desde diciembre por el caso golpe I, por lo que el MAS presentó una acción de cumplimiento para exigir que se nombre a una autoridad temporal.