"Doy gracias a Dios porque estamos con vida"; llega familia sobreviviente a sismo en Turquía

Esta madrugada, cerca de las 04.00, arribó a Bolivia la familia de cuatro connacionales que sobrevivió al sismo en Turquía del 6 de febrero. "Doy gracias a Dios porque estamos con vida yo y mis hijos", dijo Rita Vaca Vargas, quien retornó al país junto a sus tres hijos de 16, 12 y 4 años de edad.

La familia llegó al aeropuerto internacional de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, luego de un trabajo desplegado por la viceministra de Gestión Institucional y Consultar, Eva Chuquimia, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Parece todo un sueño, no imaginé volverlos a encontrar de nuevo (a su familia en Bolivia). Fue muy difícil lo que hemos pasado, doy gracias a Dios porque estamos con vida yo y mis hijos, fue el sonido del teléfono de mi hijo que sonó por un mensaje, sino escuchaba eso no me iba a levantar, todos estábamos durmiendo y de un rato a otro todo se movió", dijo Vaca a su arribo al país.

La semana pasada, un sismo de magnitud 7,8 sacudió Turquía y Siria y dejó más de 35.000 muertos, unos 31.643 en Turquía y 3.688 en Siria.

Chuquimia, quien recibió a la familia repatriada en Santa Cruz, informó que esta es la primera familia que es traída desde Turquía e indicó que aún restan cumplir con la misma tarea a otras cuatro familias del mismo país y a dos de Siria.

"Las condiciones en las que estaban después del sismo las dejaron en un estado de vulnerabilidad, por lo que hemos garantizado la repatriación de la familia Vaca, asumiendo los gastos de su traslado, a cargo del Estado boliviano. Y gracias al convenio que tenemos con la aerolínea nacional, hemos logrado su arribo hasta Bolivia", sostuvo Chuquimia.