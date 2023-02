Evo acusa al Gobierno de desviar dinero para pagar guerreros digitales y cuentas falsas

El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que el Gobierno desvía dinero de contratos publicitarios para financiar a los guerreros digitales y las cuentas falsas que fueron desactivadas por Meta (Facebook) usadas para atacar a la oposición.

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) ratificó su acusación contra la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón de "sacar dinero" para pagar las cuentas.

"Es gravísimo, los llamados guerreros digitales, yo decía en algún momento son mercenarios digitales, todo mentira, especialmente con Evo Morales. Tarde o temprano se sabe, nada se oculta en la vida y también sé quién paga, cómo sacan plata. La viceministra de Comunicación exactamente de qué canal saca, cuánta plata para pagar ocultamente estas cuentas. No está facturado. Por decir a vos, Kausachun Coca, te doy por publicidad, es legal eso, contrato por 100 mil dólares, pero tienes que devolverme 50 mil dólares. Y después pagar a sus supuestos guerreros digitales que hacen guerra sucia. Es eso, me aguanto, no digo nada públicamente", aseguró en entrevista con la radio Kausachun Coca.

El exmandatario afirmó que tiene información de cómo en algunos ministerios "montan algunos trabajos sucios" para desprestigiarlo y aludió al "equipo de comunicación" del Ministerio de Gobierno.

"Las cuentas falsas viene, también, del Ministerio de Gobierno, del equipo de comunicación. Algunos hermanos, hermanas que han sido despedidos vienen a comunicarnos hasta el trópico y me cuentan estos nos hizo hacer el ministro de Gobierno contra vos, estos planes tienen. Creen que estoy inventando, pero si son los mismos funcionarios quien nos informan", agregó.

Por su parte la viceministra Gabriela Alcón negó que se realicen pagos con recursos del Estado.

Una labor de investigación interna dio con una red de 1.600 cuentas, grupos y páginas falsas en Facebook que servían para apoyar al gobierno de Luis Arce y atacar a los opositores; la empresa Meta informó que eliminaron estos sitios que principalmente operaban desde La Paz y Santa Cruz.

En su reporte trimestral, la compañía detalló que ha eliminado 1.041 cuentas de Facebook, 450 páginas y 14 grupos, además de 130 cuentas en Instagram cuyo contenido habría estado dirigido a Bolivia, por violar sus políticas contra el comportamiento coordinado no auténtico.

El informe de Meta sostiene que si buen las personas detrás de esta operación intentaron ocultar sus identidades, la investigación encontró presuntos lazos con el actual Gobierno boliviano y el MAS, incluidas personas que afirman ser parte de un grupo conocido como "guerreros digitales".