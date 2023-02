Termina el plazo del cabildo y cívicos alistan revocatorio contra Arce

El plazo otorgado por el cabildo nacional del 25 de enero para que el Gobierno apruebe una ley de amnistía para los presos políticos terminó ayer, y los cívicos cruceños anunciaron que harán cumplir el mandato popular.



Desde el oficialismo señalaron que el revocatorio es inviable, que no lo aprobarán en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde son mayoría, y que no habrá ninguna amnistía porque no existen presos políticos en el país.

“A nosotros no nos quita el sueño lo que puedan decir. Hay un plazo establecido y un compromiso asumido por el pueblo boliviano que fue parte del último cabildo. Sobre el tema del revocatorio, se procederá como indica la norma”, afirmó el dirigente cívico cruceño Fernando Larach, antes de su posesión como nuevo presidente del Comité Pro Santa Cruz.

Rómulo Calvo, presidente saliente, aseveró que la nueva directiva hará cumplir el mandato del cabildo y que se esperará a que el Presidente cumpla la mitad de su mandato para activar todos los mecanismos como señala la normativa.

“Tenemos un mandato de los cabildos: que el Presidente cumpla la normativa, que libere los presos políticos y que si no cumple se va a iniciar el revocatorio porque no está gobernando para todos los bolivianos”, dijo Calvo.

Sin embargo, no todos los sectores de oposición están en la misma línea. El gobernador de Tarija, Óscar Montes, dijo que el revocatorio es una “torpeza”.



“Me parece una torpeza; es una decisión democrática y soberana, pero una torpeza. Creo que no corresponde. No es la manera de responder una persecución política”, dijo.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo cargan “muertos” de los conflictos de 2019 en sus espaldas, por lo que no corresponde ninguna amnistía .



“Pedir revocatorio del presidente Luis Arce es una excusa para buscar nuevo golpe de Estado”, expresó.

La diputada de Comunidad Ciudadana Milena Reque dijo que Larach deberá hacer cumplir las resoluciones del cabildo, sobre todo el revocatorio.

“El Gobierno, antes de que haya más convulsión u otras acciones fuertes, tiene que liberar a los presos políticos”, dijo Reque.

Renán Cabezas, diputado del MAS, dijo que no corresponde ni amnistía ni indulto porque se procesa a personas que han generado muertos en Senkata y Sacaba, en 2019.

“No es viable un revocatorio. Hay un procedimiento. La Asamblea tiene que aprobar. El MAS tiene mayoría y nosotros vamos a trabajar para que se respete la decisión del pueblo en las urnas. El referendo no va a proceder”, dijo.

Pasos para un revocatorio

El proceso de revocatorio es complejo. Primero, se puede activar un revocatorio cuando la autoridad ha cumplido la mitad de su mandato.

Luego se debe pedir al Órgano Electoral la recolección de apoyos, debiendo alcanzar el 15 por ciento del padrón. En el caso de mandatario, eso implica 1,5 millones de personas. Luego, el OEP debe aprobar una pregunta que debe ir a consulta al TCP. Posterior a ello, se va a votación.