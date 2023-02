Auza responsabiliza a la Gobernación cruceña por falta de medicamentos para el dengue

El ministro de Salud, Jeyson Auza responsabilizó a la Gobernación de Santa Cruz por la falta de medicamentos en las farmacias de los hospitales para atender a los enfermos con dengue.



Auza aseguró que la Gobernación tiene en sus arcas 17.9 millones de bolivianos que no fueron utilizados para la compra de medicamentos que requieren los pacientes con dengue en los hospitales de tercer nivel y tildó al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de "fantasma".



"A nosotros nos sorprende que sea el tal el grado de ineptitud de algunas autoridades que ni siquiera puedan comprar medicamentos para ejecutar el presupuesto que el Gobierno Nacional asigna para tal fin", señaló en rueda de prensa.



Explicó que la gestión 2021 y 2022 se transfirieron a la gobernación de Santa Cruz 268.465.079,00 y solo la gestión del 2022 dejó en caja 17. 922.119,30.



El ministro advirtió que no tolerará "mentiras y bajezas" en las que incurren algunas autoridades de la Gobernación y Sedes Santa Cruz.



Por su lado, el director de Gestión Hospitalaria del Sedes Santa Cruz, Javier Esteban Herrera afirmó que el presupuesto de la gestión pasada del SUS se ha ejecutado al 99%, "por lo tanto con ese 1% no se puede hacer nada".



Agregó que si bien hay medicamentos que el SUS cubre para casos de dengue leve y moderado, no financia a los pacientes graves que llegan a tercer nivel.