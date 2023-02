Diputado Arce llama ‘ministro de la injustica’ a Lima y dice que Manfred sigue libre porque hay un pacto

Después de que el fin de semana pasado el expresidente Evo Morales señalara que el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo una reunión con la “gente de Camacho”, este lunes el parlamentario del ala ‘evista’, Héctor Arce calificó a Lima de ministro de la ‘injusticia’.

“Hemos quedado decepcionados con el trabajo del ministro Lima, yo, en ves de llamarlo ministro de justicia, lo llamaría ministro de la injusticia. El ministro Lima ha perdido el horizonte de esa institución (…) funcionarios del Ministerio de Justicia dando instrucciones a otros departamentos para que cierren casos sobre exautoridades (…) Mi persona le ha hecho llegar una serie de denuncias de corrupción y ninguno ha prosperado, no tiene la voluntad de luchar contra la corrupción”, reclamó Arce.

Además, señaló que uno de los beneficiados de la forma de trabajo del Ministerio de Justicia es el actual alcalde de Cochabamba.

“Por qué Manfred Reyes Villa está caminando feliz. La información que se tiene es que hay un pacto de caballeros, de no agresión: ‘te dejo tranquilo y tú me dejas tranquilo’, por eso lo casos de Manfred Reyes Villa no prosperan, aquí hay algo raro y el ministro Lima en su momento tendrá que explicar”, concluyó el parlamentario.