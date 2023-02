Formalizan denuncia penal contra Evo Morales por presunta "seducción de tropas"

El activista Bladimir Machicao presentó este lunes una denuncia penal contra el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por una presunta seducción de tropas y advirtió que en esa intención existe una "asonada golpe de Estado".

"Estamos presentado la denuncia penal contra el señor Evo Morales quien en fecha 19 de febrero ha emitido unas versiones de que efectivamente él se había reunido con militares activos y pasivos donde están haciendo un plan para realizar actos de una asonada golpe de Estado que también lo ha denunciado el Conade", declaró Machicao.

Los presuntos delitos a los habría incurrido Evo Morales son "alzamiento armado contra la seguridad del Estado, atribuirse derechos el pueblo, conspiración, seducción de tropas, atentados contra el Presidente y dignatarios de Estado, instigación pública, apología pública del delito, asociación delictuosa, organización criminal y terrorismo".

El activista también solicitó al Ministerio Público un requerimiento fiscal para identificar a los militares que se habrían reunido con Morales.

El vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) Manuel Morales anunció la semana pasada que formalizará una denuncia penal en contra del expresidente Evo Morales por el mismo delito.

Evo Morales reveló el 19 de febrero que está elaborando un plan posbicentenario de las Fuerzas Armadas, con la ayuda de militares del servicio pasivo y activo.

"Estamos organizando (un) grupo de trabajo para debatir (la) agenda del posbicentenario de las Fuerzas Armadas. No quiero que nadie se moleste. Vamos a trabajar con algunos excomandantes de las Fuerzas Armadas, como también con algunos de manera reservada, para no ser despedido, suspendido, perseguido amenazado. Camufladamente se van a sumar para trabajar (la) agenda posbicentenario para las Fuerzas Armadas", dijo en ese entonces el exmandatario en radio Kawsachun Coca.

El representante del Conade instó al exmandatario a revelar nombres de los militares con los que habría sostenido reuniones.

El diputado del ala radical del MAS Ramiro Venegas calificó la denuncia penal contra Morales como un "machetazo" al liderazgo de Evo Morales de parte de activistas que buscan colgarse de la imagen que tiene el líder del MAS.

Es uno más de los que se quiere colgar del liderazgo de Evo Morales para buscar su platita. Él no representa a nadie, este señor Machicao. Esperemos que este señor William Alave no se preste a juegos sucios, él se presta solamente a juegos sucios y ve la conveniencia de los intereses personales de fiscales. He presentado varias denuncias y en el día me lo ha desestimado, voy a ver hasta dónde puede correr su angurria de dinero", declaró a la ANF.