Analistas prevén ley de continuidad para Camacho, pero MAS propone plazo fatal

Analistas señalaron que la propuesta de ley presentada por la agrupación Creemos a la Comisión de Constitución y Gobierno de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz aboga por la permanencia del gobernador Luis Fernando Camacho en su cargo, con el argumento de la inexistencia de la figura legal de ausencia. En tanto la bancada opositora del Movimiento Al Socialismo (MAS) planteó la sucesión del mandato.

La semana pasada, la Sala Constitucional Tercera dispuso que la ALD defina la situación de la ausencia temporal del gobernador ante la acción de cumplimiento interpuesta por la bancada del (MAS).

El asambleísta Clemente Ramos del MAS informó que en su propuesta de ley se establece un plazo de dos días de ausencia para Camacho, desde su promulgación. Caso contrario se procedería a la sucesión del vicegobernador. Si este renuncia o también se ausenta del cargo, se elegiría una nueva autoridad de entre los asambleístas.

Ramos anticipó que hoy se tratará la propuesta de Creemos en la Comisión de Constitución y Gobierno, aunque señaló que, extraoficialmente, conocen que Creemos apostará por la continuidad de Camacho. “No se trata de la pérdida de mandato, no se trata de la suplencia, lo cual es un golpe a la democracia, se trata de dar legalidad a la ausencia temporal”, sostuvo.

El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, consideró que el término ausencia ya está definido en el Código Penal y que el concepto no se aplica a la situación de Luis Fernando Camacho. “En el Código Civil se establece claramente que ausencia es cuando una persona desaparece y no se tiene conocimiento de su paradero por más de dos años, cosa que no pasa con el gobernador”, declaró.

El asambleísta de Creemos, Oscar Feene, confirmó que la ley presentada por su bancada se centra en el respeto de los derechos políticos de Camacho, lo que significa su permanencia en el cargo de gobernador.

Para el abogado y analista político Carlos Alberto Goitia, la figura de ausencia no corresponde para Camacho, porque se conoce su paradero y su situación legal: guarda detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el departamento de La Paz.

Goitia dijo que se generó una confusión innecesaria porque no debía darse curso a la acción de cumplimiento. La ALD definirá la situación de Camacho por simple mayoría. Si bien Creemos junto a los pueblos originarios hacen mayoría, ve el riesgo que el MAS descabece a las autoridades indígenas y tome la Gobernación cruceña.

Normativa prevé la suplencia

El artículo 25 de la carta departamental de Santa Cruz establece que: “Ante la ausencia temporal de la Gobernadora o el Gobernador se produce la suplencia gubernamental, asumiendo la Vicegobernadora o el Vicegobernador las funciones de gobernadora o de gobernador”.

Desde el pasado 30 de diciembre, Camacho cumple detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I.