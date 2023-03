Gobierno critica la violencia en la marcha del magisterio y docentes piden que se priorice 5 demandas

El ministro de Educación, Edgar Pary denunció que la protesta de maestros contra la actualización de la malla curricular causó destrozos en la infraestructura de esa cartera de Estado y agregó que la movilización fue "violenta". Los docentes exigen que se dé prioridad a cinco puntos de su pliego petitorio, entre ellos la nueva currícula educativa.



Pary afirmó que recibieron y analizaron las 200 demandas entregadas por los representantes de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), pero estos adicionaron cinco puntos más, por lo que se determinó un primer cuarto intermedio en el diálogo.



El pasado viernes, se propuso reestablecer el debate y trabajar todas sus demandas por tiempo y materia, es decir, hasta analizar todo el pliego petitorio, pero los dirigentes determinaron un nuevo cuarto intermedio para luego, protagonizar una movilización.



"Esa no es una marcha pacífica, es violenta, como educadores tenemos que ser ejemplo. Nadie niega el derecho a la protesta, pero demostremos como maestras y maestros cómo se hace una marcha pacífica, pero no lo hicieron así hoy", señaló.



Ante los cinco pedidos elaborados por la CTEUB, Pary señaló que en 2020 el presupuesto designado a la educación fue de 4,6% de todo el Presupuesto General del Estado (PGE); el 2021, tras recuperar la democracia, este monto se duplicó al 10% del PGE; en 2022, en base al crecimiento económico del país, se aumentó la inversión a 10,2% y; este año, el presupuesto destinado al ámbito educativo es del 10,8% del PGE, por lo que sí hubo incremento para la inversión a la educación del país.



En cuanto a la creación de ítems para las maestras y maestros, explicó que, en 2020, no se entregó ni un solo ítem; en 2021, con el presidente Luis Arce, se asignaron 1.700 ítems; y en 2022, para intentar nivelar el déficit del gobierno de facto y basados en la economía creciente del Estado, se crearon 3.300 ítems y para este año, se asignaron más de 2.500 ítems.



Respecto al currículo educativo actualizado, Pary puntualizó que se socializó el contenido desde junio del 2022 con la participación de los distintos actores de la sociedad en la que participaron también maestras y maestros de base, a tal grado que, a la fecha, más de 400 mil maestros participaron de cursos de actualización en este campo, siendo que todos estos datos se dieron a conocer a la CTEUB el pasado viernes.



"Ellos no quieren dialogar, ellos quieren convulsionar. Cuando quedamos en cuarto intermedio, esta marcha era innecesaria cuando el Ministerio de Educación está dispuesto a dialogar y entablar conversaciones con los dirigentes", remarcó.



Maestros



Lorenzo Chávez, ejecutivo de Secundaria de la federación de maestros Urbanos de Santa Cruz, señaló que como sector priorizaron entre sus demandas, cinco puntos de pliego petitorio, entre ellos; nuevo lote de ítems, nivelación de horas, categoría al mérito para administrativo que significa secretarias, porteras, reconocimiento económico a los posgrados, licenciaturas y la nueva malla curricular.



"Se exige un nuevo lote de ítems y en el tema de la malla curricular que nos podamos sentar en mesas técnicas reales donde sean tomadas en cuenta nuestras propuestas porque la actual no fue tomada en cuenta nuestras propuestas y por lo tanto nosotros como Magisterio rechazamos la malla porque fue improvisada", dijo.



Explico que varios profesores trabajan horas gratuitas y en defecto hay padres de familia que pagan lo que tendría que hacer el Estado. También piden ítems que, según el dirigente, la deuda de ítems para Santa Cruz pasa los 2.000.



Según Chávez la nueva malla curricular les da nuevos contenidos, pero no cargas horarias, también improvisan algunos contenidos como lenguas extranjeras sin preparar a los maestros.



Además, piden mayor presupuesto para educación, porque en varias unidades educativas del país falta equipamiento, laboratorios y una jubilación justa.



"Nosotros no nos cerramos en una jubilación al 100 %, puede ser procesal para mejorar la jubilación a nuestros afiliados que después de 30 a 40 años tienen una jubilación baja, también nosotros queremos presentar propuestas reales a la tabla variable", remarcó.



Anunció que continuarán con sus medidas de presión y no descartan movilizarse este miércoles en Santa Cruz.



"Se está coordinando y estamos alerta y listos para iniciar movilizaciones en Santa Cruz, el día miércoles es casi un hecho las movilizaciones", indicó.