Camacho no promulgó la ley de "Ausencia Temporal" en Chonchocoro.

El asesor de Gestión de la Gobernación Cruceña, Efraín Suárez, no pudo ingresar este martes al penal de Chonchocoro por lo que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no pudo promulgar la Ley Ausencia Temporal sancionada por la Asamblea Legislativa Departamental cruceña.



El asesor de Gestión lamentó que se esté obstaculizando la gestión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.



"Ahora vemos que a la primera visita después de la ratificación de Luis Fernando como Gobernador ya no pueden entrar los abogados; entonces, eso es una muestra clarísima que es una forma represalia quizá para seguir amedrentando al pueblo cruceño y boliviano que no se deja ante las injusticias de este Gobierno", reclamó.



Suárez, confirmó que se queda esta noche en La Paz y que regresará al penal este miercoles o incluso este jueves.



"Me voy a quedar aquí hasta que la ley sea promulgada", afirmó Suárez.



Entretanto, Fátima Jordán, esposa del Gobernador cruceño, afirmó que Régimen Penitenciario aceptó el pedido de Camacho, a través de una carta, para que sus abogados y asesores ingresen al penal.



La norma, que fue aprobada el pasado sábado por la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, ratifica a Camacho en el máximo cargo y permite que lo siga ejerciendo desde la cárcel de máxima seguridad.