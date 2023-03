Fracasa el diálogo entre maestros y Gobierno tras negativa a la liberación de un detenido

El diálogo entre el Ministerio de Educación y el Magisterio Urbano fracasó la noche de este martes, tras la negativa de liberar a un docente detenido durante los enfrentamientos entre maestros y policías en la zona de la Portada de la ciudad de La Paz.



El sector mantiene una vigilia en el Ministerio de Educación.



"Nos declaramos en vigilia aquí en el salón Paya del Ministerio de Educación, desde aquí vamos a analizar cómo proceder mientras las medidas de presión continúan", manifestó el dirigente de la Confederación del Magisterio Urbano de Bolivia, Ludwig Salazar.



La dirigencia nacional pide la liberación de su compañero que fue detenido durante las movilizaciones registradas en horas de la mañana por la zona La Portada.



"Tenemos compañeros heridos, y los 31 ejecutivos nos vamos a quedar en el Ministerio (de Educación) hasta que liberen a nuestro compañero. Nosotros seriamos inhumanos sabemos cómo procede la justicia boliviana. No vamos a avanzar sin que liberen a nuestro compañero detenido Gonzalo Castillo, pedimos que lo liberen y una vez se continuará el diálogo", manifestó.



Aseveró que las medidas de presión se van a radicalizar y no descartan un paro a nivel nacional si en esta semana no solucionan el pedido de sus demandas.



"Si no se resuelve esta semana la próxima semana no descartamos iniciarán con medidas más radicales. (Hay) 12 compañeros heridos, fuimos reprimidos con balines, gases lacrimógenos, hay compañeros con cabezas rotas con hematomas", dijo.



Aseguró que el Ministro de Educación no mostró ninguna voluntad para poder solucionar el problema del maestro detenido y por ello no se trató ningún punto del pliego petitorio.



"Desde aquí será el bunker de los maestros, nos vamos a quedar aquí. Esto no es una toma solo los dirigentes no nos vamos a mover de aquí. Si el Ministro toma la decisión de sacarnos de aquí solo intentará apagar el fuego con gasolina. Estamos haciendo una vigilia", señaló.



Mientras el ministro de Educación, dijo que se retiraron a pedido de la dirigencia del magisterio.



"Nosotros les hemos informado sobre la situación de los detenidos y dijeron que no seguirá el dialogo hasta su liberación. Nos han pedido que abandonemos y hemos abandonado la reunión y les hemos dejado, pero con la condición que nosotros seguimos dispuestos a dialogar", aclaró Pary.



Aseguro que a los maestros no les interesa el pliego y son ellos mismos lo que evitan llegar a soluciones pacíficas a través del dialogo.



"No podíamos hacer más cuando dijeron que no van a dialogar. El Ministerio de Educación no ha roto el dialogo más bien nos han pedido que abandonemos la sala y nosotros no podíamos estar



Profesor detenido



Guillermo Luna abogado de los maestros, informó que el profesor detenido pasará la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) La Paz.



"El profesor ha sido acusado por lesiones graves y leves, mañana será su audiencia, pero aun no nos notificaron la hora", mencionó el jurista.



De acuerdo al informe el profesor impacto petarnos ante una sargento Ximena Rodríguez causándole daños en su humanidad.