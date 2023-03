Legisladores "evistas" de Potosí se declaran en huelga de hambre y piden obras al Gobierno

Un grupo de parlamentarios del ala "evista" del departamento de Potosí se declaró este martes en huelga de hambre, en demanda de que el presidente Luis Arce atienda sus demandas regionales de desarrollo hasta mañana.

El senador Hilarión Mamani, portavoz del grupo, dijo que "humildemente" están pidiendo que Arce atienda a los movimientos sociales para tocar "punto por punto".

"Hasta el día de mañana, deben convocar a todos los movimientos sociales para sentar y acordar punto por punto. La demanda de los potosinos tiene que estar solucionada hasta el día de mañana", aseveró.

Además de Mamani, se declararon en huelga el senador Pedro Benjamín Vargas y el diputado Pedro Francisco Coro.

Entre los pedidos de los parlamentarios, están proyectos referidos a plantas refinadoras de minerales, mayores áreas de trabajo para cooperativas mineras, más inversión para el sector minero, integración caminera y una ley que otorgue más regalías por el litio para el departamento.

Mamani dijo que se ha pedido audiencia con Arce el 2, el 13 y el 17 de febrero sin una respuesta. Indicó que este martes se está solicitado otra vez una reunión con los parlamentarios y movimientos sociales de la región.

Aseguró que está no es una acción política, sino es una reivindicación potosinista.

El senador también enfocó las demandas de la región contra el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio. "Si no resuelven hasta mañana (los pedidos) el señor Ministro debe renunciar, porque no tiene capacidad, no atiende las demandas de los mineros", agregó.