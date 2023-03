Lanchipa dice que no puede mencionar si la ALP debe tratar o no un juicio político contra Áñez

El fiscal general del Estado Juan Lanchipa afirmó este miércoles que "no puede mencionar" si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene o no competencia para tratar un juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Áñez, debido a que esa tuición la tiene la autoridad jurisdiccional.



"El Ministerio Público no determina la competencia del procesamiento penal, son las autoridades, en este caso, la autoridad jurisdiccional quien ha determinado la competencia, no el Ministerio Público, por lo cual, no puedo yo mencionar la respuesta", declaró Lanchipa a la consulta sobre si la ALP tiene competencia o no para tratar un juicio de responsabilidades para Áñez.



La autoridad también evitó entrar en detalles sobre si la remisión de los antecedentes por el caso Senkata y Sacaba a un juzgado ordinario estaban enmarcado en la Constitución Política del Estado, debido a que se trata de una expresidenta.¡



"Se ha tomado la determinación de la remisión de todos los antecedentes del Tribunal Supremo (Justicia) a la vía ordinaria, está en manos de la autoridad jurisdiccional tanto del departamento de La Paz como del departamento de Cochabamba, en el caso de La Paz el tema Senkata y en el tema de Cochabamba por el tema Sacaba. En Ambos casos se ha dispuesto, a través de la determinación de la autoridad jurisdiccional que la vía del procesamiento sea a través de la vía ordinaria en el caso de la señora Jeanine Áñez", añadió en un breve contacto con la prensa.



La autoridad no quiso referirse a otros detalles del caso de Añez a pesar que este medio intentó consultarle sobre el tema en los pasillos de la Asamblea Legislativa, después que brindó su informe oral sobre la quema de la Fiscalía de Santa Cruz tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho y el caso de las ambulancias fantasmas.



Diferentes políticos de la oposición en la ALP cuestionaron el silencio de la Fiscalía General del Estado, luego de que el juez primero en lo penal de El Alto, Marco Amaru, se declaró competente para procesar en la vía ordinaria a Añez por el caso Senkata.



La oposición sostiene que al ser Añez una expresidenta lo que corresponde es un juicio de responsabilidades y no un juicio por la vía ordinaria en el tema Senkata; la observación también surge en el sentido de que un juez no puede estar por encima de la ALP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y hasta la misma Fiscalía General del Estado.



La pasada jornada, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, aseguró que aún no recibieron ninguna autorización de la Asamblea Legislativa para procesar a la exmandataria interina; sin embargo, la defensa de la exjefa de Estado denunció que ya enviaron los expedientes desde Sucre al juez Primero de Instrucción en lo Penal de El Alto, Marco Amaru.



"Nosotros no hemos podido aperturar nuestra competencia jurisdiccional en tanto no hemos recibido la autorización del juicio de responsabilidades de parte de la Asamblea Legislativa", sostuvo Torres al ser consultado si Añez será juzgada en la vía ordinaria.



La defensa de Añez denunció que los expedientes del caso Senkata fueron enviados a un juez de El Alto por el magistrado Edwin Aguayo a nombre de los ocho miembros de la Sala Plena del TSJ.



Entre tanto, el presidente de la Comisión de Justicia Plural Luis Adolfo Flores dijo que están a la espera de la respuesta del TSJ sobre control jurisdiccional sobre cuatro casos contra Añez. Las documentaciones fueron enviados entre diciembre y enero y hasta el momento no hay respuesta.