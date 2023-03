Liberan a uno de los maestros detenidos y Magisterio realiza bloqueo de las mil esquinas en La Paz

Tras la liberación de uno de los maestros aprehendidos durante la marcha del magisterio en La Paz, los maestros urbanos del país determinaron radicalizar sus medidas de presión y activaron el denominado “bloqueo de mil esquinas” en varias calles y avenidas del centro paceño. Afirmaron que no levantarán sus acciones hasta que el ministro de Educación atienda su pliego de cinco puntos.



Ante dos nuevas aprehensiones a dirigentes del magisterio, los profesores de base determinaron salir a las calles a protestar y exigir la liberación de sus colegas.



Esta jornada, el profesor Gonzalo Castillo, uno de los tres aprehendidos, recobró su libertad tras ser detenido este martes por supuestamente agredir a una funcionaria policial.



"Estamos luchando por un presupuesto más para Educación, han podido observar que el Ministerio de Educación ha utilizado a los policías para que nos puedan aprehender. Mi persona ha sido sorprendido sin ningún petardo, pero me están culpando por algo que no hice", dijo a su salida de las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).



Castillo fue acusado por supuestas lesiones graves y leves contra una efectiva de la policía que tiene cuatro días de impedimento.



Este miércoles, el Magisterio continúa con sus protestas, en horas de la mañana, la movilización partió desde el puente de la cervecería y comenzaron a marchar por la avenida Perú para luego conectar a la avenida Armentia y dirigirse hasta Felcc.



Luego de pasar por las afueras de la Felcc, la marcha intentó ingresar a plaza Murillo, pero el cordón policial empleó agentes químicos para dispersar a la masa.



El comandante departamental de la Policía de La Paz, Ismael Villca, informó esta tarde que lograron intervenir una camioneta de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) con petardos; producto de este operativo, se logró aprehender a dos personas que estaban en el interior del motorizado.