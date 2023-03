Evo se molesta por consulta sobre el uso de vagoneta: "Siempre nos tratan de insinuar y humillar"

El jefe nacional del MAS, Evo Morales, se molestó en una entrevista cuando le preguntaron sobre el uso de una vagoneta último modelo y aseguró que siempre tratan de humillarlo.

En el programa Fama Poder y Ganas, de Pepe Pomacusi, le preguntaron al exmandatario sobre el uso de una vagoneta Land Cruiser que estaría valuada en 160 mil dólares.

Morales expresó su molestia ante esa pregunta y respondió: "Siempre nos tratan de insinuar o humillar. Quiero decirle es prestada esa vagoneta, tengo una vagoneta prestada y otra vagoneta prestada también, la embajada venezolana me prestó una vagoneta, es prestado. Y una pequeña vagoneta que está abandonada por ahí. Yo no sé por qué tengo que informar esto, no entiendo, lamento mucho esas insinuaciones".

Morales fue consultado sobre cómo tiene recursos para financiar el club Palmaflor. Asevero que no tiene dinero.

La consulta se hizo luego de que el exmandatario dijo que no tiene plata, ante la pregunta si saca de su bolsillo para pagar la planilla mensual del club Palmaflor, del cual es presidente, según Página Siete.

Detalló que está con un crédito de 80 mil dólares que obtuvo del Banco Unión para hacer su casa en Villa Tunari y una parte invertir en piscinas de tambaqui.

"Tengo un ahorrito de 60 mil dólares no me alcanzaba (para mi casa) en Villa Tunari", remarcó.

Ademas, señaló que cuenta con un "pequeño salario" de expresidente para mantenerse y la inversión en el tambaqui ya está rindiendo.

El expresidente aseguró que hace política no por la plata sino por la patria.