Bufete de abogados deja la defensa de Camacho tras advertir interferencia de terceros

La firma de abogados Camacho & Ledezma informó este viernes que está dejando el patrocinio legal del gobernador Luis Fernando Camacho, tras advertir obstáculos e interferencia de terceros que impiden una defensa apropiada.

La información fue confirmada a Erbol por el abogado Juan Carlos Camacho, quien aclaró que junto a su colega Carlos Ledezma son los dos que se están alejando del patrocinio.

"Tal como es de conocimiento público y nacional, durante los dos últimos años, hemos venido asesorando en distintos asuntos legales al gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. Empero durante las últimas semanas nuestro trabajo se ha visto obstaculizado por la injerencia de terceros y abogados que no son parte de esta firma los cuales impiden que realicemos una defensa apropiada", dice el comunicado.

Juan Carlos Camacho explicó que terceros y abogados que no son parte del bufete empezaron a interferir en la defensa impidiendo que hagan su trabajo como se debería entonces. Lamentó que de esta manera el único perjudicado es el Gobernador, porque "así no se puede trabajar".

"Nosotros siempre damos todo por nuestros clientes y tener a terceras personas que no conocemos, que no son parte de esta firma y que, además, influyen en la estrategia legal, perjudica el trabajo y eso no puede pasar si queremos una defensa idónea", resaltó el abogado.

En su comunicado, el bufete señaló que se ha brindado el pase profesional esperando que quienes asuman este caso tomen un rumbo responsable, considerando que existe una perecuación política.

El bufete acompañó a Luis Fernando Camacho en sus procesos por el caso denominado "Golpe de Estado", pero también formó parte de la denuncia de la esposa del gobernador por el caso de la cámara espía en el penal de Chonchocoro.

En la defensa que se conoce públicamente del gobernador quedarían los abogados Martín Camacho y Christopher Balcázar.