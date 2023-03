Diputado Arce a García Linera: Es otra persona, no se define; es tibio y desleal

El diputado Héctor Arce, del ala "evista" del MAS, arremetió este viernes contra el exvicepresidente Álvaro García Linera, a quien tildó de "tibio" y "desleal".

“Hoy Álvaro (García) Linera es otra persona, es otra persona que no se define de cuál lado está, por un lado, habla bien de uno y, por otro, habla mal del otro, habla bien de ese otro, y luego también habla bien, es decir, que es una persona tibia. Segundo, con el mayor respeto, es una persona desleal”, dijo Arce a la Red Uno.

García Linera reapareció en medios y afirmó que el MAS debe volver a su línea original con un candidato indígena, aunque no precisó si debe ser Evo Morales.

García afirmó que el Gobierno de Arce es "transitorio" porque debe volver un presidente indígena, aunque no aseveró que el candidato debería ser Morales.

Héctor Arce dijo que admiraba al exvicepresidente, porque cuando ejercía su cargo estaba como una “fiera, un tigre” en el proceso, con proyectos de ley y detrás de Evo. “Hoy (es) tibio y en la política no hay tibieza”, dijo.

Ante la consulta del por qué le dice desleal a García Linera, el diputado Arce respondió que se “perdió” tres años, mientras que él, durante su gestión de alcalde de un municipio de Cochabamba, continuó durante el gobierno de transición, pese a los procesos en su contra, según Página Siete.

“Me han iniciado dos procesos penales inventados por (Arturo) Murillo, he tenido que defenderme día a día, en cambio él hoy aparece, según varios analistas, para salvar y darle un empujoncito a Lucho; quiere un presidente indígena, otro igual que Evo, pero no Evo, o sea desleal por un lado, entonces creo que piensa que tiene la absoluta verdad, no es así, no tiene la absoluta verdad, pero sale como un gran salvador”, indicó.

También mencionó que a García Linera lo respeta, admira y hasta le gustaba escucharlo por "horas", pero que ahora el exvicepresidente lo ha "decepcionado".