Encuesta: 56% opina que el MAS usó recursos del Estado para pagar a sus "guerreros digitales"

El 56% de los encuestados considera que se usaron recursos del Estado para pagar a los llamados "guerreros digitales" que usaron cuentas falsas para reivindicar al gobierno de Luis Arce y atacar a la oposición, según la nueva encuesta de Diagnosis.

El 22% de los encuestados considera que no se usaron recursos públicos mientras otro 22% no sabe ni responde.

En el detalle territorial, en los departamentos de Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y Oruro existe una opinión mayoritaria respecto al uso indebido de recursos estatales para pagar a los supuestos ciber activistas.

Mientras en La Paz y Cochabamba hay una percepción de que el gobierno de Arce no usó recursos del Estado para esos fines.

La empresa Meta, dueña de Facebook e Instagram, cerró más de 1.000 cuentas vinculadas al Gobierno y al partido MAS que incurrieron en violaciones a las normas de la comunidad como la difusión masiva y coordinada de contenido falso o de ataques a la oposición en Bolivia.

Sin embargo, el ala evista acusó al gobierno de Arce de financiar a los "guerreros digitales" para atacarlo constantemente y a la dirigencia del MAS, aunque esa información no está incluida en el informe de Meta.

Diagnosis también preguntó a la ciudadanía si considera que son ciertas las denuncias de que los "guerreros digitales" fueron financiados para atacar a Evo Morales.

Sólo el 29% dijo que sí, mientras el 32% considera que no y el 39% no sabe o no responde la consulta.

La encuestadora también consultó si este hecho debe ser investigado por una comisión parlamentari y el 61% se expresó a favor de esa acción.

Diagnosis concluye que hay una opinión extendida sobre actos de corrupción detrás del tema de los "guerreros digitales" y que las denuncias del ala evista sobre actos de corrupción en la contratación de los "guerreros digitales" del MAS debilitan el apoyo social al gobierno de Arce.