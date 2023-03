Cocaleros de Chamaca impiden a Evo llegar a La Asunta y él promete volver en helicóptero

El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, fue impedido de circular porque Chamaca y la Central La Asunta en los Yungas de La Paz bloquearon y no pudo llegar al pueblo; mediante contacto telefónico prometió a su militancia de La Asunta retornar a ese municipio en helicóptero.



"Hermanas y hermanos, ahora no he llegado seguramente, pero la próxima nos planificamos y vamos a entrar, vamos a llegar a La Asunta en helicóptero para que estos grupos no estén molestando", sostuvo Morales según un audio que compartió radio FM Bolivia.



El líder del partido gobernante presuntamente se encontraba en Irupana desde donde realizó el contacto telefónico, de esa manera se dirigió a sus bases que se encontraban aparentemente en un coliseo.



Morales, de acuerdo a su agenda, tenía dos talleres de formación política en los que tenía que participar, uno en Santa Rosa y otro en el poblado de La Asunta. Al primero logró llegar y fue recibido por su militancia, sin embargo, al segundo evento no pudo arribar por el bloqueo que hicieron en Chamaca.



Rene Llojlla, presidente de la Adepcoca Regional Chamaca, informó que su presencia causó malestar y que el ampliado que se estaban llevando a cabo no pudo concluir. "Gracias a ese intento de rebasar la tranca, la sede de la federación la gente ha reaccionado y han echo retroceder al expresidente, y otra vez ha intentado".



La exautoridad saludó el esfuerzo de la legisladora Quispe, "hizo todo lo posible" para generar las condiciones de su arribo a Santa Rosa en La Asunta donde estaba previsto el taller.



Este sábado de instaló un bloqueo de caminos en rechazo a la llegada del exmandatario y exigiendo al Gobierno central el retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta de esa región. Este viernes, la Federación de Campesinos lo declaró persona no grata y enemigo de los cocaleros.



Morales dijo que el MAS-IPSP es la organización más grande del país y que seguirá ganando las elecciones porque hay conciencia del pueblo. Asimismo, criticó a algunos legisladores que pretenden proscribir al MAS, aunque dijo que no sabe si es por "desorientados" o es que son "instrumento del imperio".