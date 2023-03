Gobierno dice que la movilización del Magisterio es encabezada por una motoquera de Cochabamba

El ministro de Educación, Edgar Pary, aseguró este domingo que la movilización del Magisterio Urbano está encabezada por una "motoquera", que están siguiendo los mismos pasos de la resistencia cochala y cruceña. Dijo que lo que quieren es convulsionar al país y no solucionar el problema.



"Son colegas de diferentes departamentos, pero particularmente de Santa Cruz y Cochabamba. De Cochabamba es una compañera que ha sido la líder de las motoqueras. Ella es líder Federación Urbano de Cochabamba. Ella está encabezando el movimiento", indicó el titular de Educación.



Desde el lunes, el sector de maestros comenzó con movilizaciones en el centro de la ciudad de La Paz. Desde ese día, el Magisterio bloqueó rutas claves para el transporte y las personas. Dicha movilización fue dispersada en más de una ocasión, por la Policía Boliviana que usó agentes químicos para tal propósito. Incluso, detuvieron a tres maestros en medio de agresiones.



Sin embargo, para Pary, quienes cometieron las agresiones son los maestros que usaron petardos como defensa. Además señaló que las movilizaciones tienen tintes de "convulsionar el país" como en el 2019.



"Tiene las mismas connotaciones de la resistencia juvenil cruceñista, como también la juventud cochala, quienes han trabajando y demostrado en el 2019 y hoy están repitiendo esas características. No tienen la intensión de solucionar el problema, sino solo convulsionar el país a través de marchas violentas, pese a ello, nosotros reiteramos la convocatoria al diálogo para analizar de manera técnica sus pedidos", recalcó Pary.



El viernes, en el último día de movilización del sector en el centro paceño, se anunció que el 15 de este mes, irán a un bloqueo de caminos en los nueve departamentos del país; también no descartaron paralizar las actividades escolares.