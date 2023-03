Liberan a juez acusado de extorsión y anularon las grabaciones como prueba del hecho

El juez Freddy Choque y el pasante Rubén Quispe acusados de extorsionar a un litigante, fueron liberados el sábado por el juez sexto Cautelar de La Paz, Douglas Borda, quien argumentó que no se fundamentó la comisión del delito de consorcio.



De acuerdo con el informe de la Fiscalía Departamental, en la audiencia se determinó una fianza de Bs 30 mil para Choque, el pasante y el juez deberán presentarse ante el Ministerio Público cada 15 días y arraigo.



El juez cautelar afirmó que las grabaciones de audio de WhatsApp que presentó la víctima no pueden considerarse indicios porque no fueron consentidas por el sindicado, porque no se puede vulnerar el derecho a la intimidad.



Ante la decisión del juez, la Fiscalía anunció el recurso de apelación incidental, puesto que solicitaron la detención preventiva por seis meses para ambos procesados por el delito de consorcio.



El juez presuntamente también participó en la extorsión a Araceli C. S., a quien le pidió la suma de $us 4.000 en agosto de 2022 para emitir una resolución a su favor dentro de un proceso por estafa y estelionato, según la versión del abogado de la víctima.



Tras conocer la aprehensión de Choque se conoció que ordenó la libertad de dos hombres acusados de apuñalar 11 veces a un joven cuando salía de una discoteca. El padre de la víctima dijo que el hecho ocurrió en agosto del año pasado, tras identificar y luego aprehender a los agresores, el sindicado los benefició con detención domiciliaria.