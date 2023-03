Fundador del MAS cree que a Arce "le puede pasar algo" si acepta la invitación de Evo

El fundador del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Román Loayza, afirmó este lunes que si el jefe de Estado, Luis Arce Catacora, acude a la invitación de Evo Morales a celebrar el 28 aniversario del partido en Cochabamba, "le podría pasar algo" y lo recomendable sería que no fuera.



"Yo no creo que vaya porque en el Chapare puede pasarle algo, que se cuide Lucho y David y ya no vayan (a la invitación de Evo Morales)", declaró Loayza a la ANF ante la consulta de que si Luis Arce acudirá o no a la invitación de Evo.



Afirmó que el Chapare no es Bolivia por lo que este 27 y 28 de marzo, la dirigencia de cada departamento, debe celebrar el aniversario del partido azul en sus regiones. Precisó que no está adecuado en celebrar el 26 de marzo el aniversario del partido porque no se fundó en esa fecha.



"Este 27 y 28 de marzo tenemos un recordatorio del Instrumento Político, pero el 26 están llamando al Chapare, Chapare no es Bolivia. Los chapareños que se hagan con las Seis Federaciones del Trópico y los otros departamentos no deben ir a ese encuentro, el 27 y el 28 deben hacer en sus departamentos porque en cada departamento hay militantes del MAS-IPSP. Uniéndonos debemos trabajar para las elecciones, concientizando", indicó.



La Dirección nacional del MAS-IPSP se prepara para cumplir 28 años de vida con una concentración en la región de Cochabamba en medio de una profunda división y pugnas que llegaron a los golpes en regiones como Santa Cruz y Potosí.



En tanto, el MAS volvió a invitar al presidente Luis Arce y a su gabinete al acto de aniversario a través de una convocatoria publicada en las páginas oficiales del partido del MAS. Todavía no existe una respuesta oficial de los jefes de Estado y sus ministros.



Para Loayza está claro que la división del MAS está provocada por el "evismo" porque ataca constantemente a su propio Gobierno. Cree que el rechazo a Evo surge desde las bases y un claro ejemplo es que fue impedido a llegar a la localidad de La Asunta de Los Yungas de La Paz.



"Están expulsado (a Evo) de abajo hacia arriba por eso en Los Yungas ya no le dejaron ir (más allá), en Santa Cruz también. Entre ellos ('evistas' y 'arcistas') es pelea, hay otro diputado que apoya a Lucho y David y otros a Evo", declaró.



Como fundador del Instrumento, declaró su apoyo público a la gestión del presidente Arce Catacora y pidió a Morales descansar por lo menos dos gestiones para después apuntar nuevamente a las elecciones para la presidencia del Estado, mientras tanto debe dejar de trabajar al Gobierno.



Loayza reta a un "debate de amigos" a Evo para hacerle conocer sus culpas



En medio de la tensión entre los denominados "evistas" y "arcistas" del MAS, Loayza retó a Evo Morales a un debate público en el promete hacerle conocer su culpas.



"Yo soy fundador (del MAS) y le he hecho presidente a Evo Morales, yo he hecho más campañas (electoral) en los nueve departamentos para ganar el 2005; por eso, yo le conozco de pies a cabeza y le desafío a un debate de amigo a nivel público, donde sea. Si me dice que le llame, voy a ir, en eso le voy hacer reconocer todas las culpas que tiene", indicó.



Román Loayza es el primer traidor del MAS



La diputada de la facción radical del MAS Gladys Quispe calificó a Román Loayza como el primero traidor del Instrumento Político y dijo que no tiene moral para retar Morales a un debate porque es un cadáver político.



"Román Loayza ha sido primer traidor de nuestro Instrumento Político, fue expulsado en ese entonces de nuestras filas del MAS y ahora no entiendo con qué moral Román Loayza reta al hermano Evo Morales a un debate político", cuestionó.