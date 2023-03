Ante conflictos latentes, oficialismo y oposición insisten con el cambio de ministros de Arce

Ante conflictos sociales latentes en el país de varios sectores, asambleístas nacionales de oficialismo y oposición, por separado, apuntaron este martes a un cambio de ministros de Estado; además, observaron que el presidente, Luis Arce, se encapricha para no cambiar a sus colaboradores pese a que fueron cuestionados por "incapaces e ineficientes" por las organizaciones sociales.



La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en el Senado, Andrea Barrientos, dio por hecho la incapacidad en los ministros de Estado para solucionar los conflictos sociales latentes desde varios frentes.



"Yo creo que la incapacidad está dada, además hay un capricho de mantener del presidente (Luis Arce) a sus ministros, (pero) es una competencia privativa de él (cambiarlos o no)", declaró Barrientos.



Los ministros no identifican de manera oportuna los conflictos



El diputado de la facción radical del MAS Héctor Arce cuestionó el trabajo de los ministros de Estado porque no identificaron a tiempo los conflictos sociales vigentes en el país.



"Lo que sí está claro y evidente, por ejemplo, en este momento, tenemos casi seis frentes de conflicto, esos conflictos son porque, las ministras, los ministros, no han hecho su trabajo de manera oportuna para identificar el problema, (tampoco) plantean soluciones y resuelven los conflictos. Eso muestra que falta capacidad", declaró.



El parlamentario subrayó que desde hace años el jefe de Estado se negó a cambiar a sus ministros a pesar que las organizaciones sociales como el Pacto de Unidad el recomendaron y ahora hay consecuencias en las calles.



"Ministros mentirosos e incapaces deben renunciar"



El senador del ala radical del MAS Hilarión Mamani acusó a los ministros de Luis Arce como "mentirosos" e "incapaces" y por eso deben renunciar, especialmente el de Obras Públicas, Edgar Montaño, porque no habla con la verdad sobre las obras para el departamento de Potosí.



"Así estamos trabajando con los ministros mentirosos, incapaces, deben renunciar. Hasta este momento (Luis Arce) no ha escuchado (al pueblo), ocho días en huelga de hambre de sus asambleístas nacionales, su cámara alta, su cámara baja. ¿Qué está pasando Presidente? Escuche al pueblo, atienda al pueblo", cuestionó.



Los parlamentarios del ala "evista" llevan ocho días de huelga de hambre en demanda de obras par el departamento de Potosí, exigen una audiencia con el Presidente de Estado.



Paralelamente, y por su lado, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) mantiene medidas de presión en esa región, exige la aprobación de una ley del litio y otras obras. A la vez, los maestros urbanos de Bolivia se encuentran movilizados y para este miércoles se prevé bloqueo de caminos. El sector aurífero pide la paralización del tratamiento del proyecto de ley denominado del oro. A eso se incrementa el tema del dólar.



Las peleas del MAS distraen a autoridades, por eso no atienden a la población



El diputado de CC, Carlos Alarcón, y el senador de Creemos, Henry Montero, coincidieron, por separado, que las peleas al interior del partido azul distraen a las autoridades de Estado y por eso no pueden atender a la población.



"Cuando tú te encargas de pelearte por el trono y la silla presidencial faltando tiempo para las elecciones (nacionales), descuidas la gestión de Estado y generas muchas demandas sociales insatisfechas", puntualizó Alarcón.



Montero argumentó que los ministros deben dedicarse a resolver los problemas de la ciudadanía. Dijo que el ministro de Economía debería estar en todos los medios tranquilizando a la población.



"La relación tóxica de las alas, tanto Evo y Arce, hace que tenga un conflicto interno y hoy lo vemos en las calles", expresó.



Esta jornada corrió el rumor de la renuncia del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, pero unas horas después salió un comunicado en el que indicó que sigue en ejercicio de sus funciones.