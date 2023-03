El magisterio se moviliza hoy en las ciudades y pide a Educación reprogramar un día de reunión

El magisterio urbano nacional pide reprogramar la convocatoria a diálogo, decide mantener las medidas de presión y pide atender sus demandas de mayor presupuesto para educación, ítems de nueva creación, horas históricas, nivelación de horas, rechazo a malla curricular, Congreso Nacional de Educación.

“Nosotros no vamos a poder asistir. El primer motivo es que nosotros ya hemos definido un método de diálogo, nosotros no podemos entrar a un proceso de negociación sin tomar en cuenta la participación de los compañeros movilizados; segundo, nosotros vemos una clara intención del Ministro de Educación de convocarnos a un diálogo un día antes de nuestra movilización con la intención de decir que nosotros no queremos asistir al diálogo, es un movimiento político”, sostuvo el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana (Cteub), Ludbin Salazar.

Este martes, a través de una conferencia de prensa el ministro de Educación, Édgar Pary, informó que se invitó a la dirigencia de los maestros para continuar con el diálogo.

“Ayer (lunes) los invitamos a los colegas para que nuevamente nos podamos sentar el día de hoy (martes) a las 17:00 para debatir las temáticas que ellos nos han propuesto, pero también hemos recibido su nota, ratificando el diálogo sobre la base de cinco puntos. Es importante destacar esa predisposición que existe de la confederación”, indicó en rueda de prensa.

Medidas

“Hemos emitido un instructivo nacional en el cual se instruye a las federaciones regionales y departamentales la movilización a nivel nacional el día miércoles. (...) Se van a movilizar en función de sus características, algunas ya han tomado la decisión de generar puntos de bloqueos, cierre de fronteras y en el eje central van a seguir las movilizaciones”, indicó Salazar.

El dirigente del magisterio urbano de La Paz, José Luis Álvarez, confirmó que el sector radicalizará sus medidas de presión desde esta jornada con bloqueos de las “mil esquinas” en las ciudades y el cierre de caminos en el área rural.

El viernes, los maestros marcharán con el apoyo de padres de familia.

Ministro dice que avanzó el diálogo

El ministro de Educación, Édgar Pary, señaló que en los encuentros que se tuvo con la dirigencia del magisterio urbano nacional se logró avanzar en las demandas del sector.

Dijo que el tema del incremento de presupuesto al sector será debatido por la COB con diferentes comisiones.

Reconoció que el tema más “álgido” es el referido a la aplicación de la nueva malla curricular.