El riesgo país de Bolivia supera la barrera de 1.000 por primera vez y agudiza la tensión por las reservas, según JP Morgan

Bolivia afronta días complicados en materia financiera y hoy afronta otro problema: el riesgo país superó por primera vez la barrera sicológica de los 1000 puntos, según Bloomberg.



El primer día hábil de este año, el riesgo país de Bolivia se ubicaba en 564 y ahora esta cifra se incrementó casi en 79%.



La publicación señala que el riesgo país es lo que formalmente se conoce como EmerginMarkets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) y es calculado por el banco estadounidense JP Morgan.



El indicador permite saber el adicional que exigen los inversionistas para mantener la deuda en dólares de la nación sobre los bonos del tesoro estadounidense.



El bono más significativo de Bolivia, el que vence en 2028, se ubica actualmente por debajo de los $us 65 después de haber comenzado este año en $us 80,88.



El dato se conoce después de que la calificadora de riesgo Fitch Ratings advirtió de que las presiones externas erosionaron las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB), de $us 15,1 mil millones en 2014 a sólo $us 3,5 mil millones este año, que equivalen a 2,7 meses de pagos externos corrientes de febrero de 2023.



"Este nivel es muy bajo en comparación con otros países con tipos de cambio estabilizados. El hecho de que no se hayan publicado datos sobre las reservas desde el 8 de febrero y los interrogantes en torno a su utilidad plantean una mayor incertidumbre sobre las municiones del Banco Central para gestionar el choque actual", alertó la calificadora de riesgo.



Analistas internacionales consideran que Bolivia atraviesa una situación crítica en términos financieros debido al desplome de sus reservas internacionales.



Además, la mayor demanda de dólares registrada en las últimas semanas obligó al BCB a vender las divisas de manera directa y se registraron largas filas en sus cajeros.



El Gobierno consideró que Fitch Ratings no tomó en cuenta varios factores que evidencian el crecimiento de la economía boliviana como el récord de exportaciones registrada en 2022 o la bolivianización de la economía.