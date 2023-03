Camacho llama a conformar un "gran movimiento ciudadano" para "recuperar la democracia" en 2025

Desde la cárcel de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, expresó su intención de conformar un "gran movimiento ciudadano nacional" con el objetivo de "recuperar la democracia" en las elecciones generales de 2025.



En una carta publicada en sus redes sociales, la autoridad cruceña afirmó el "modelo masista ha fracasado" debido a que en los últimos 10 años "ha dilapidado todas las reservas internacionales en palacios, propaganda, corrupción y empresas del gobierno que manejan los masistas con ineficiencia".



"Sin embargo, compatriotas de cada rincón del país, déjenme decirles que hay esperanza. Vamos a reponernos de estos impases y vamos a conformar un gran movimiento ciudadano nacional para recuperar la democracia el 2025", escribió Camacho.



Hizo referencia además que la "recuperación de la democracia" depende de los líderes de la oposición y demandó a restar valor a los conflictos internos del Movimiento Al Socialismo (MAS).



"Que el masismo se pelee por el poder y se divida no debe importarnos para nada, ése no es un factor político importante porque esa pelea es una simple pelea por pegas y privilegios dentro del masismo", dijo.



Hizo mención además a que en la actualidad, como ocurrió en Venezuela, la ciudadanía está entrando al "sistema de las colas" en búsqueda de dólares y "mañana pueden ser colas por combustible y por alimentos".



Fustigó además las versiones relacionadas a que no hay una oposición en el país y aseguró que todos los líderes de la oposición tienen más de 10 juicios y sus familias se encuentran "perseguidas" y "amedrentadas".



La idea de conformar un solo bloque de oposición ya fue propuesta en las pasadas elecciones, sin embargo, los diferentes líderes políticos, incluido Camacho, decidieron continuar con su carrera electoral de manera independiente.