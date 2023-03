Familia de Apaza no conoce diagnóstico médico del cocalero y defensa alista denuncia ante la CIDH

La familia del exdirigente del Comité de Autodefensa de la Asociación Departamental de productores de Coca (Adepcoca), César Apaza no tiene certeza del diagnóstico médico que fue tomado en cuenta para determinar su alta médica del Hospital de Clínicas. La abogada Evelyn Cossio reveló que el viernes presentarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de los derechos del cocalero.



Apaza fue trasladado la tarde del miércoles del nosocomio miraflorino a la cárcel de máxima seguridad Chonchocoro pese a que tiene la mitad de su cuerpo paralizado tras la embolia que sufrió en ese centro penitenciario.



La esposa del cocalero, Nilda Huanca, relató a la ANF que no conoce el informe que emitió la junta médica que evaluó a su esposo y determinó su transferencia a la cárcel. Aseveró que el director del Hospital de Clínicas, Jhonny Ayllón les aseguró que tampoco conocía el diagnóstico, pero que la médica de la Unidad de Neurología de apellido Cusicanqui era quien estaba al tanto.



"Nos dijo que no es médico tratante y la doctora Cusicanqui es quien dio el informe", contó.



Huanca indicó que Ayllón les pidió reunirse este jueves. "No, para qué (ir a la reunión), si el director Jhonny Ayllón dijo que ya todo dependía de Régimen Penitenciario y como familia ya no fuimos", dijo.



Ante estos hechos la defensa del cocalero, Evelyn Cossío afirmó que se encuentran trabajando con expertos en derecho internacional para presentar una denuncia ante la CIDH.



"Se va a interponer la demanda ante la CIDH esto por la vulneración de derechos a la vida, a la integridad de César Apaza en su calidad de privado de libertad. Ahora estamos trabajando con el equipo de abogados expertos en derecho internacional y estimamos que mañana presentaremos la denuncia", anunció la jurista.



Detalló que la alta médica solo fue autorizada por la encargada de la Unidad de Neurología del nosocomio miraflorino y sin la presencia de la junta médica, por ello pidió una explicación al director del Hospital de Clínicas, ya que asegura que nadie les brindó la información sobre el diagnóstico del cocalero que apenas puede valerse por sí mismo.



"No nos dieron mayor razón ni en virtud a cuál es el informe de la junta médica y cuál sería la evaluación de la misma, bajo esto tome contacto con el director del Hospital y me dijo que fue a criterio directamente de la encargada de la unidad de Neurología la doctora Cusicanqui, quien autorizó el alta. Pero cuando me apersone con la doctora ella solo dijo que esta encargada de coordinar con el médico del recinto penitenciario de Chonchocoro", detalló Cossio.



El 15 de febrero, Apaza fue internado de urgencia desde el penal de Chonchocoro porque sufrió una embolia. Su hermana, en ese entonces, dijo que podría haber sido producto de los golpes que le propinaron cuando fue arrestado violentamente.



Ampliación a la detención preventiva



La defensa del cocalero, afirmó que el Ministerio Público solicitó ampliar la detención preventiva de Apaza por otros cuatro meses, esto por la quema del mercado paralelo de la coca.



"Han solicitado la ampliación de César Apaza por cuatro meses en Chonchocoro sin tener en cuenta el estado delicado de salud que presenta el mismo, poco o nada les ha importado el estado crítico y esta solicitud se va dilucidar el miércoles 23 de marzo a horas 09:30", manifestó.