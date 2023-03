Los profesores bloquean en ciudades y alistan otras medidas de presión

El magisterio urbano de Bolivia se movilizó ayer y aplicó su “bloqueo de las mil esquinas” en Cochabamba y varias ciudades del país. Los profesores demandan mayor presupuesto para la educación, mayor número de ítems y maestros especializados para la implementación de los nuevos contenidos de la malla curricular, entre otros pedidos.

El magisterio anunció que las protestas continuarán mañana en la sede de gobierno y, desde el lunes, se prevé el arribo de maestros de otros departamentos a La Paz para masificar las manifestaciones.

El dirigente de los maestros urbanos de La Paz, José Luis Álvarez, indicó que los maestros se dedicarán hoy a diseñar las listas de docentes que se movilizarán en la sede de gobierno desde el lunes, luego de su arribo el domingo.

En Cochabamba, los maestros salieron a las calles con marchas y bloqueos esporádicos en varios puntos de la ciudad. Acciones similares se observaron en otras ciudades del país como Santa Cruz, Tarija, Sucre, Trinidad, Cobija, Oruro, Tarija y Potosí.

Los puntos de bloqueo también se instalaron en puentes fronterizos de la ciudad de Cobija, donde se impidió la transpirabilidad de ciudadanos de Brasil, y en Yacuiba ocurrió lo mismo en el punto fronterizo con Argentina.

Los maestros piden que el Ministerio de Educación atienda su pliego de 200 puntos, pero sobre todo las referidas a los nuevos ítems, déficit histórico, presupuesto, congreso de la educación, la malla curricular y la jubilación con el 100 por ciento.

El secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (Cteub), Patricio Molina, informó que en el nuevo diálogo debe haber propuestas del ministro de Educación, Edgar Pary, para solucionar el conflicto. “Nosotros esperamos una propuesta clara de solución a lo que nosotros hemos planteado. No queremos conversar por conversar, sino tener una postura y una decisión política de decir: en esto voy a mejorar, lo que falta en esto más vamos a reformar, lo que nos hemos equivocado”, sostuvo.

Ministerio



El Ministerio de Educación convocó el martes a los maestros urbanos a reanudar el diálogo; sin embargo, los profesores pidieron reprogramar la cita ante la ausencia de los ejecutivos de las 31 federaciones departamentales y regionales.

Sobre las demandas de los maestros, ayer, el ministro de Educación, Édgar Pary, reconoció que el tema más “álgido” es el referido a la aplicación de la nueva malla curricular y reafirmó que las cargas horarias de los maestros no sufrió modificación y sólo se procedió a un “ajuste de contenidos”, que significa, dijo, la “incorporación de nuevos temas”.

Protestas y creatividad

Los profesores dieron rienda suelta a la creatividad en canciones alusivas a sus demandas interpretadas en diferentes ritmos como cuecas y morenadas: “Porque vos se nota que no me escuchas, por eso me dedico a bloquear. Una avenida voy a tomar, o una calle voy a bloquear, para gritarte, ministro Pary, ya no improvises más”.



Las clases fueron normales en la mayoría de los establecimientos porque las movilizaciones fueron por turnos.