El MAS prevé registro para judiciales en abril pese a que falta el reglamento

En medio de la consideración del proyecto de reglamento para la preselección de candidatos a los altos cargos judiciales, el Movimiento Al Socialismo (MAS) estima que, hasta fin de mes, se aprobará en el pleno de la Asamblea Legislativa el reglamento y convocatoria para este proceso y que a partir de los primeros días de abril se recibirán las postulaciones. Sin embargo, el oficialismo y la oposición no logran consenso sobre el tema de calificación en la preselección de los candidatos.

El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui (MAS), indicó que la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo trabaja para lograr que el proyecto del reglamento esté apegado a la Carta Magna y que no existan elementos que perturben ni distorsionen el entendimiento de los asambleístas nacionales.

Adelantó que, incluso, trabajarán los fines de semana para contar a fin de marzo con una versión final del reglamento de preselección.

“Espero que esta semana, no vamos a escatimar habilitar los días sábado y domingo para trabajar el reglamento y esperemos que hasta fin de mes podamos ya tener el reglamento de convocatoria y el reglamento aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)”, señaló el diputado Jáuregui.

Agregó que, en esta perspectiva, “los primeros días del próximo mes (abril) pueda ser puesto a conocimiento del pueblo boliviano”.

“De esa manera, puedan los mejores bolivianos y bolivianas de formación abogados para los cargos de justicia (Constitucional, Suprema, Agroambiental) y economistas (Consejo de la Magistratura) puedan presentarse a esta convocatoria (sic)”, sostuvo.

Divergencias

La presidenta de la Comisión Mixta de Constitución, Patricia Arce (MAS), señaló que en este trabajo se encontraron coincidencias y acuerdos con la oposición en algunos temas, pero que el más álgido es el referido a la preselección de candidatos.

“Lo que ellos están buscando es que nosotros (los asambleístas nacionales) les demos la tuición (a algunas instituciones: colegios de abogados, veedores y otros) de que ellos califiquen, y eso no hay en ninguna parte de la Constitución. Por lo tanto, no estaríamos apegándonos a la normativa”, cuestionó.

En ese contexto, señaló que “si la oposición dice que se quiere empantanar, lo único que va a lograr es favorecer a los que están actualmente y retrasar este proceso perjudicando a todos los bolivianos”.

Creemos plantea la creación de una comisión ciudadana para que se encargue del proceso de preselección.

Por su parte, Comunidad Ciudadana propone una Ley de Garantías para la creación de nueve jurados departamentales.

ALP tendrá 80 días para la preselección

El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, informó que, una vez se apruebe el reglamento y convocatoria para la preselección de candidatos para las judiciales, se tienen 80 días para llevar adelante este proceso.

“La norma 929 establece que tenemos 80 días para poder concluir ese trabajo desde la emisión de la convocatoria y el reglamento hasta la conclusión, con la aprobación de las ternas con 2/3 de los miembros presentes, dijo.

CC: El MAS debe buscar consenso con opositores

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas dijo que este es el momento del Movimiento Al Socialismo (MAS) de buscar consenso con la oposición para “jerarquizar el proceso de elección de cargos de los altos cargos judiciales”. “Esta es la oportunidad del MAS, del ala renovadora, del presidente Arce de buscar consensos con la oposición mínimo para jerarquizar la elección y mostrar otra cara en relación a lo que se tuvo durante Evo Morales. Y en ese contexto, la oposición tendrá que entender que son otros momentos, que se está trabajando en escenarios distintos a las dos elecciones pasadas (2011 y 2017)”, dijo.

Sin embargo, dejó en claro que el hecho de consensuar no significa estar a disposición del MAS.

“Eso no implica que la oposición esté a disposición del MAS o se está vendiendo o prebenda, porque hay un candado: el de los 2/3. Si no se introducen con criterios técnicos y además con consensos políticos en el reglamento, la oposición tendrá en el pleno la disposición de no acompañar en la elección”, indicó.