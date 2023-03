Un testigo muerto y coimas que "aparecen", el caso ABC enfrenta al ministro Lima con el diputado Arce

El ministro Iván Lima y el diputado evista, Héctor Arce, están enfrentados y cruzan acusaciones delicadas respecto a la muerte de un testigo protegido en el caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la "aparición" del dinero que habría Sido destinado al pago de una coima.

El ministro reveló ayer que el testigo protegido que era clave para el esclarecimiento del caso murió en Estados Unidos y que el dinero denunciado como desviado apareció en la ciudad de Sucre.

"Le exhorto (diputado Arce) que hable con claridad al país, que nos diga qué ha pasado con el testigo protegido. Sabían ustedes compañeros de la prensa que el testigo protegido ha muerto en un accidente de tránsito en Miami, en EEUU, sabían ustedes que los ocho millones o casi nueve millones que se denuncia de coimas han aparecido en la ciudad de Sucre", develó el funcionario público.

Arce es el diputado que denunció el pago de una coima millonaria a autoridades de la ABC y que salpicó al presidente de esa entidad, Henry Nina, pero que no fue investigado por la Fiscalía.

El testigo protegido fue el que reveló que un alto cargo de la empresa china CHEC pagó una coima millonaria a funcionarios de la ABC para la adjudicación de la doble vía Sucre - Yamparáez.

El diputado Arce denunció ante la Fiscalía al presidente de la ABC, Henry Nina, funcionarios de esa entidad estatal y al representante de la firma que habría pagado una coima equivalente al 4% del costo total de la obra.

El costo total de la obra adjudicada a la china CHEC alcanza a Bs 456.809.149 por lo que la coima alcanzaría a al menos Bs 18 millones.

Con la denuncia, la Fiscalía activó una investigación que derivó en la aprehensión del ejecutivo de la firma china y funcionarios de la administradora, pero no alcanzó a Nina.

El ministro Lima insistió por qué el diputado denunciante no informó sobre la muerte del testigo que debería estar protegido por el Estado y de la aparición de recursos públicos supuestamente destinados al pago de la coima. "¿Por qué no le informa al país que los millones que usted ha denunciado, ya están depositados en la cuenta del Banco Bisa de la empresa de china? Hablemos seriamente diputado Arce, yo creo es momento de hablar con la verdad y dejar de victimizarse", demandó.

La respuesta de Arce llegó de inmediato, acusó al ministro de estar detrás de la muerte del testigo clave del caso de corrupción.

"Usted para mí es el autor de ese trágico accidente, como usted indica, porque usted no supo respetar la Ley 458", declaró Arce en una entrevista en el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

Arce indicó que no estaba enterado de la muerte del testigo protegido y se enteró del hecho por las declaraciones del ministro Lima. "Lo último que supe es que, a través del abogado, me dijeron que para poner en reguardo estaba en Perú, esa es la última información que tengo", dijo.

Responsabilizó al funcionario por incumplir la ley que garantiza la seguridad de los testigos protegidos porque habría exigido que se revele la identidad de esta persona por lo que tuvo que salir a Perú.

Arce dijo que no se enteró que se había ido hasta Miami, Estados Unidos.

Después instó al ministro a revelar cómo se recuperó la supuesta coima.

"De dónde han recuperado, cómo han recuperado, que explique el ministro. Eso es una gran responsabilidad de él. Yo tengo la información que se ha retirado 14 millones de un consultor que no tenía ni una carretilla y factura por 14 millones de bolivianos", afirmó.