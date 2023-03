Morales dice que se "llenan la boca hablando de unidad" mientras dividen desde la Casa Grande

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales arremetió contra los renovadores, además dijo que algunos se "llenan la boca hablando de unidad", mientras que desde la Casa Grande del Pueblo se planifica un golpe a la Asamblea Legislativa.

"Lamentablemente algunos se llenan la boca con decir unidad, unidad. La unidad no se dice, se hace. Hablan de unidad cuando desde la Casa Grande del Pueblo viene el golpe con los renovadores, ellos dicen fuera vieja rosca, fuera antiguos dirigentes, fuera fundadores, eso no es unidad", afirmó el exmandatario en Kawsachun Coca.

Estas declaraciones surgen después del noveno encuentro departamental del MAS en Santa Cruz que se llevó a cabo el sábado, donde participó el presidente Luis Arce, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez y de Diputados, Jerges Mercado.

En su discurso, el mandatario no hizo ningún comentario en contra del líder del partido azul, más bien convocó a la unidad de ese instrumento político ante la arremetida de la oposición del país y de la derecha internacional.

"Así como en 2020, cuando habían proscrito al masista, cuando odiaban al masista, pretendieron sacarnos de todo juego político. Nos perseguían, nos enjuiciaban. Pero todos juntos, unidos, con una sola voz, en octubre de 2020 le dijimos No a la derecha y aquí está el masismo que vuelve a Santa Cruz y que vuelve a gobernar", dijo Arce.

En el encuentro, Arce y Morales se sentaron juntos en la testera con una notoria lejanía debido a las acusaciones entre quienes defienden al exmandatario y respaldan la gestión de Gobierno de Arce y David Choquehuanca. Se saludaron con frialdad y apenas cruzaron algunas palabras.

A la vez, el dirigente cocalero dijo que recibe quejas de los alcaldes indicando que aquellos que apoyan a ambos mandatarios (Arce y Choquehuanca) recibirán obras, pero no tendrán proyectos aquellos que se identifiquen con el instrumento político.

"Ahora se están quejando los alcaldes, me están llamando indicando que los choquehuanquistas, luchistas tiene obras y los alcaldes que son masistas no tienen obras, eso no es unidad", afirmó.

Por otra parte, Morales dijo que por primera vez Arce asistió a un congreso del MAS, consideró que le fue mal en sus encuentros anteriores con el Partido Socialista 1 (PS-1).

"Primera vez que participó en el congreso de un departamento. Desde 2021-2022 realizamos y nunca fue a la inauguración de congresos. Pero también sabe la población ha ido a congresos del PS-1, pareciera ser que después de dos años, me comentaron, no le ha ido bien con el PS-1, ahora vuelve. Bienvenido, buen retorno", precisó.