Achacollo, exministra de Evo, es investigada por movimientos financieros sospechosos

Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural durante el gobierno del expresidente Evo Morales, es investigada por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, con base en un informe preliminar de la UIF que detectó movimientos financieros sospechosos.



El fiscal de distrito de La Paz, William Alave, informó que desde hace meses atrás se abrió la investigación en contra de Achacollo, precisamente sobre el informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).



Alave, según un reporte de Gigavisión, precisó que aún no hay una cuantificación del monto de dinero que habría sido movido de manera sospechosa por Achacollo. Acotó que ese aspecto saldrá a luz durante la investigación que se haga.



explicó que se debe hacer un análisis financiero cuantificativo del monto que habría poderse dañado al Estado, eso es parte de la investigación. Ha habido movimiento sospechosos



Achacollo, según el representante del Ministerio Público, ya declaró por este caso en pasados días en la ciudad de Santa Cruz, debido a que presentó un memorial en el que sostiene que no puede viajar a la ciudad de La Paz por razones de salud.



Achacollo fue investigada por el presunto desfalco de 71 millones de bolivianos en el Fondo de Desarrollo Indígena y Campesino (Fondioc), que dependía de su ministerio, a través de proyectos fantasma o inconclusos. El caso que fue abierto en 2015.



La exministra fue detenida de forma preventiva por este proceso jurídico en el penal de Miraflores de La Paz en agosto de 2016 y a fines de 2017 se benefició con arresto domiciliario.



Al ser consultado sobre si los movimientos financieros sospechosos se daban en el marco del denominado caso Fondioc, Alave respondió "hay elementos, no necesariamente es a raíz de ese caso, pero son ese tipo de gestiones".