Caso ABC: Tras video del testigo clave, Montaño dice que la denuncia no tenía "ni pies ni cabeza"

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño afirmó este miércoles que la denuncia del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce sobre sobre la presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es un "copia y pega" de las declaraciones del testigo protegido. Aseguró que las acusaciones del legislador no tenían "ni pies ni cabeza".



"Nos hemos sorprendido con el video de 24 minutos del supuesto testigo protegido del diputado Arce. Esta acusación no tenía ni pies ni cabeza. Al revisar este audio, este video, hemos visto que es lo mismo que ha presentado el diputado Héctor Arce, es decir es un copia y pega. Ahí la primera mentira, el diputado hizo creer a todos los bolivianos que era su investigación (...) está acusación no es más que una copia y pega", señaló.



Montaño, en rueda de prensa, reiteró que el caso de las presuntas coimas millonarias se trata de un complot contra el Gobierno. Recordó que la Fiscalía encontró el dinero, casi nueve millones de bolivianos, en cuentas de la empresa china.



"Resulta que la Fiscalía encontró en los depósitos de la empresa un poco más de ocho millones de bolivianos, no me queda duda que es un complot contra nuestra gestión", aseveró.



Montaño dijo que el diputado Arce "es víctima de su propia ineficiencia por escuchar a una sola persona y no a todas las partes".



También desmintió haberse reunido con Sandy Rivero."Dijo que mi persona se reunió con él, además del embajador y el Vicepresidente», (pero) mi persona se reúne con personas autorizadas en visitas oficiales y no con particulares", señaló.



La autoridad de Estado aseveró que el testigo clave "quiso cobrar recursos económicos a la empresa china y la empresa china lo acusó de extorsión, entonces señor diputado no será que este testigo protegido estaba extorsionando a la empresa china", remarcó.



Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido del caso ABC que murió en un accidente de tránsito en Miami, dejó un video antes de su deceso y ahí relata que su denuncia y su calidad de "testigo protegido" iban a ser su sentencia de muerte.



Sandy apuntó al Ministerio de Justicia por la persecución que se había liberado en su contra para atacarlo.



En el video de más de 24 minutos, cuenta la secuencia de sucesos que dio pie a la denuncia que él presentó ante autoridades bolivianas. Pero al no ser escuchado, decidió presentar la denuncia ante la Fiscalía, a condición de garantías.