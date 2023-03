La dirección nacional del MAS pide interpelar a Lima por el caso ABC

El directorio nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigió la interpelación del ministro de Justicia, Iván Lima por el caso de presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). También piden que responda por los ataques contra el exmandatario Evo Morales.



El partido azul, a través de un comunicado, afirma que el video póstumo del testigo protegido involucra al ministro de Justicia, Iván Lima "en un esquema criminal de corrupción, merece una investigación en profundidad y sin demora".



"Ahora el pueblo boliviano se da cuenta de que los últimos ataques políticos de esta autoridad contra el expresidente de Bolivia, presidente del MAS-IPSP y Comandante de la Revolución Democrática y Cultural, el hermano Evo Morales, eran una cortina de humo, para ocultar su participación en este grave hecho de corrupción", se lee en una parte del documento.



La dirección del MAS considera que se debe esclarecer cómo es que un testigo protegido murió en circunstancias aún sin esclarecer y por qué un ministro de Estado tuvo acceso a información de una investigación a cargo del Ministerio Público que fue declarada en reserva.



Por esa situación, exhortan a su bancada de legisladores que lleven adelante una interpelación a Lima para que se esclarezca el caso de la presunta coima en la ABC.



"No queremos que queden en la impunidad los crímenes y delitos vinculados a la millonaria coima demostrada en la ABC. Por eso pedimos a la bancada de legisladores del MAS-IPSP llevar adelante una interpelación al Ministro de Justicia para que declare ante el pueblo todo lo que sabe de este caso manchado por la corrupción y la sangre de un testigo protegido", indica el partido azul.



La dirigencia del partido azul considera que el ministro debe responder varias interrogantes sobre este tema.



"¿Cómo supo el señor Ministro Lima de la muerte del testigo protegido en EEUU? ¿Quién le confirmó el deceso? ¿Fue alguien de EEUU o de Bolivia? ¿Cuándo supo el Ministro Lima de la muerte del testigo protegido? ¿Cómo se enteró de la devolución del dinero de la coima a la ABC? ¿Por qué se anticipó a liberar de culpa al presidente de la ABC, Henry Nina? ¿Cuándo se retiró el dinero de la coima? ¿De qué banco y cuenta? Son algunas de las muchas preguntas que merecen respuestas claras en la interpelación mencionada".



El MAS recuerda que Lima "no es militante de nuestra organización política. Pedimos a las organizaciones sociales y sus dirigentes que sustentan la base del MAS-IPSP no dejarse engañar ni utilizar".



También piden que el ministro responda "por cada una de las acusaciones infundadas contra el Hermano Evo Morales y sus manipulaciones ni influencias lo librarán de su responsabilidad ante la historia por sus difamaciones".



La reacción de la dirección del MAS surge después de que el titular de la cartera de Justicia aseguró que Morales decidía en las anteriores elecciones judiciales y que en los próximos comicios previstos para fin de año ya no decidirá quienes serán los nuevos magistrados y consejeros, sino los legisladores.