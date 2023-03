A 144 años de la defensa de Calama, ven que Bolivia se aleja del mar por errores

A 144 años de la defensa de Calama y la muerte de Eduardo Abaroa y 12 años del anuncio de una demanda a Chile en La Haya por la reivindicación marítima y cuatro años del fallo en favor de la nación vecina, Bolivia se encuentra cada vez más alejada de tener una salida soberana al océano Pacífico, sostienen analistas internacionales, que consideran que los resultados son el reflejo de la ausencia de una “política exterior de Estado” del país.

Ya en marzo de 2013, el entonces presidente Evo Morales anunciaba la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su discurso por el Día del Mar. “Hemos decidido que en los próximos días una comisión presente la demanda ante la Haya”.

La demanda planteada por Bolivia exigía que la CIJ declare que Chile estaba obligada a “negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo”, para solucionar el problema del enclaustramiento marítimo boliviano.

El 1 de octubre de 2018, “la Corte, por 12 votos contra 3, concluye que Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para el Estado Plurinacional de Bolivia”, dijo el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, quien leyó el fallo de la CIJ.

“Con esa sentencia tan clara y contundente de la CIJ se ha cerrado toda posibilidad de al menos ir a una negociación sobre la salida soberana. Además, para entrar a este juicio en La Haya el Gobierno ha reconocido el tratado de 1904”, sostiene el exdiplomático Jaime Aparicio Otero.

Política exterior pobre



De acuerdo con analistas, las derrotas que sufrió Bolivia en la CIJ de La Haya se deben a que en la administración del Estado en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS) hay una excesiva ideologización de la política exterior.

“Lamentablemente, la política exterior no va por buen camino, hay una excesiva ideologización en cuanto a beneficios para el país con las relaciones diplomáticas basadas en la comunidad ideológica y menos en intereses del estado”, sostuvo el abogado Ramiro Orías.

Para Andrés Guzmán Escobarí, tras cuatro años del fallo de La Haya, “ahora Bolivia habrá que reinventarse y replantear la estrategia con una visión totalmente diferente que no proponga negociaciones sin plantear soluciones realistas y viables, que no utilice el Twitter ni otros medios extraoficiales para tratar estos temas y que no mantenga la hostilización permanente en contra de nuestro interlocutor (…) buscar la ruta para levantarse de la caída y seguir luchando por el ideal que ha marcado nuestra historia desde 1879”, aseguró.

Celebraciones



Pese a las dificultades que mencionan los analistas, el Gobierno empezó ayer en La Paz los actos protocolares por el Día del Mar, que se conmemora hoy, 23 de marzo.

Como cada año en esta fecha, ayer se procedió al trasladó los restos de Abaroa, desde la iglesia de San Francisco hasta plaza que lleva su nombre en Sopocachi,

El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, junto al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ministros de Estados y otras autoridades, encabezó el acto que empezó con una misa en la iglesia de San Francisco. Posteriormente, una columna de militares acompañó el traslado de los restos del héroe a la plaza Abaroa.

Diplomacia de los pueblos



La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, abogó por la diplomacia de los pueblos para cerrar la “herida abierta” en América Latina al resolver la causa marítima de volver a las costas del Pacífico con soberanía.

“Vamos a seguir en ese camino, como siempre lo ha señalado nuestro presidente Lucho (Arce), en el marco de una diplomacia que vele por la integración de los pueblos, por la integración de nuestra patria grande”, dijo Prada.