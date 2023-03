Delegación de la CIDH se reunirá con los cuatro poderes del Estado y visitará las cárceles de La Paz

La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitará Bolivia desde el 27 hasta el 31 de marzo se reunirá con autoridades de los cuatro poderes del Estado, visitará cuatro departamentos y las cárceles de Chonchocoro, Miraflores y otros, según adelantó el viceministro de Justicia.



La última vez que la comisión de alto nivel de la CIDH llegó al país fue en 2006 y en 2007 se emitió un informe sobre esa visita y posteriormente se publicaron informes de seguimiento, recordó el viceministro César Siles.



Después de 15 años, la CIDH realizará una visita de monitoreo de los derechos humanos en Bolivia. "Queremos informar a la población que esta visita tiene un carácter de monitoreo sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia (...), habiendo transcurrido 15 años el Estado boliviano recibe con mucho beneplácito la nueva visita de la CIDH que estará conformado por comisionados titulares, secretarios adjuntos y un equipo de aproximadamente 25 personas", informó la autoridad gubernamental.



Siles adelantó que la agenda entre el 27 y el 31 de marzo incluye reuniones con diversas instituciones del sector público, los comisionados se reunirán con autoridades de los cuatro órganos del Estado en diferentes días conforme a una agenda previamente coordinada con el ministerio de Justicia.



"En esas reuniones tratarán temas relativos específicamente a las competencias institucionales que tiene cada entidad relacionado con los derechos humanos en Bolivia", informó.



También en la agenda están programadas reuniones con sociedad civil, organizaciones sociales, grupos de víctimas y otras personas aunque aún no se conocen los detalles.



La agenda estatal es coordinada por el viceministerio de Justicia mientras el itinerario con la sociedad civil y organizaciones sociales está a cargo e la CIDH, "oportunamente seguramente cuando lleguen ellos comunicarán con qué organizaciones, con que grupos, con qué personas se van a reunir" adelantó Siles.



La CIDH no atenderá casos particulares



El viceministro de Justicia consideró como tergiversadas las versiones que indican que los comisionados se reunirán con líderes opositores para escuchar sus denuncias de persecución política.



"Reiterar frente a versiones tergiversadas que no es una visita para atender denuncias o casos particulares (...), la visita tiene carácter general, monitoreo de la situación de los derechos humanos en Bolivia, cualquier petición individual, el sistema interamericano de protección de derechos humanos tiene sus propios procedimientos, existen peticiones individuales que están en curso, demandas contra el Estado boliviano, incluso casos que están en la Corte Interamericana que se están tratando de forma individual y esta es una visita global, una visita de monitoreo", insistió.



La autoridad adelantó que a la conclusión de su visita, el 31 de marzo, la delegación se reunirá con el el presidente Luis Arce mientras en el inicio de la visita será recibida por el vicepresidente David Choquehuanca. En la primera jornada, según adelanto habrán reuniones con el canciller Rogelio Mayta y el ministro de Justicia, Iván Lima.



Después los comisionados de manera separada se trasladarán a cuatro ciudades de Bolivia: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre. También visitarán algunas cárceles del país, entre ellos Chonchocoro (donde se encuentra recluido el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho), Miraflores (donde se encuentra recluida la expresidenta Jeanine Añez), San Pedro y otros recintos penitenciarios.