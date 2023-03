Gobierno pide a los maestros contrapropuesta y no afectar el derecho a la educación por el paro

El ministro de educación, Edgar Pary, pidió este jueves a los maestros urbanos que no solo rechacen y presenten una contrapropuesta para dar solución a las cinco peticiones principales de los educadores, les pide volver al dialogo y dejar la intransigencia.



El ministro Pary dijo haberse enterado por los medios que la propuesta del gobierno fue rechazada pero que no han recibido nada formal sobre dicho rechazo.



"No han propuesto nada (...) acá hay nomás una intencionalidad política y la población debe estar consciente de esto", afirmó.



Asimismo, sostuvo que los maestros afectaran el derecho a la educación de los estudiantes con la paralización de las labores escolares y ratificó que si cumplen su amenaza de parar este viernes se aplicarán los descuentos correspondientes.



"Llamamos a la cordura, a la reflexión a nuestros colegas maestros. Hablan de calidad educativa, pero convocan a paro, esto es una contradicción (...) tienen derecho a la protesta, (pero) no tienen derecho a afectar el derecho de los demás, de la ciudadanía, de los efectivos policiales, (y) sobre todo, no tienen derecho de afectar el derecho a la educación de las y los estudiantes", afirmó Pary.



El ministro insiste en volver a el diálogo y dejar de lado las protestas, mismas que están garantizadas pero no tienen derecho de afectar a los demás con bloqueos que atenten contra sui libre locomoción.



El ministro dice que seguirá esperando a maestros para dialogar y que dejen la intransigencia.