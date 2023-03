Testigo protegido del caso ABC falleció el 20 de enero, según documentos

Felipe Sandy Rivero, el testigo protegido del caso ABC, falleció el 20 de enero pasado, días después de grabar el video en el que da su versión sobre la corrupción en la construcción de la carretera doble vía Sucre-Yamparáez.

La muerte de Sandy Rivero se encuentra registrada en la base de datos pública de servicios médicos de las autoridades del Condado de Miami-Dade, en Florida (EEUU), según documentos publicados por Unitel.

La institución norteamericana señala que la muerte de Sandy Rivero fue el 20 de enero del 2023 a las 16:55. El documento no especifica las causas de la muerte, aunque también se menciona que hay un investigador.

La muerte del testigo protegido fue revelada por primera vez por el ministro de Justicia, Iván Lima, el 17 de marzo. “¿Sabían ustedes que el testigo protegido ha muerto en un accidente de tránsito en Miami, en Estados Unidos?”, afirm´Lima en aquella oportunidad.

“Siempre dijimos que no era testigo protegido, sino una parte de la organización criminal que pretendió dañar la honra y honorabilidad de Henry Nina”, dijo Lima.

En tanto, otra información divulgada en el programa Que No Me Pierda, de la Red Uno, señala que no existe reporte de fallecimiento en accidente de tránsito del denominado testigo clave.

Esta documentación tiene información sobre accidentes de tránsito que ocurrieron en Miami, entre el 17 y 23 de enero de 2023 y no figura en la lista ningún Felipe Sandy.

Sandy, en un video, afirmó que el caso de presunta corrupción involucra a ejecutivos de la empresa china CHEC y autoridades nacionales.