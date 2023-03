Arce en aniversario del MAS: "arcistas" piden garantías; "evistas" denuncian acarreo de funcionarios

Tras confirmarse la asistencia del presidente Luis Arce al acto central por el 28 aniversario del MAS en Ivirgarzama, este domingo, asambleístas "arcistas" pidieron garantías para el Mandatario, mientras que "evistas" denuncian acarreo de funcionarios públicos para hacer barra, en una coyuntura en la que se evidencia una división en ese frente político.



El Movimiento Al Socialismo (MAS) realizará su acto central de aniversario en Ivirgarzama, en el trópico cochabambino. Fue el presidente del MAS, Evo Morales, quien el 9 de marzo invitó públicamente, a través de su cuenta de Twitter, a Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a asistir a ese evento.



Ayer jueves, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que Arce y Choquehuanca asistirán a ese encuentro en el trópico de Cochabamba, bastión del MAS.



La diputada Deysi Choque, jefa de bancada del MAS de Santa Cruz y del ala "arcista" del MAS, afirmó que le hubiera gustado que Arce no vaya a ese acto, porque es "un riesgo", pero que respeta su decisión.



"Al ser nuestro Presidente, lo tenemos que cuidar y pedir lo mismo a la Dirección Nacional del MAS, que lo cuide, que cualquier cosa que vaya a suceder, directamente van a ser los responsables, ya que entendemos que nuestro Presidente ha entrado en una encrucijada; si va, por qué va y si no va, por qué no va. Ha decidido ir, lo vamos a respetar, sin embargo, que se le dé las garantías necesarias", sostuvo Choque.



La asambleísta denunció que el pasado fin de semana, en oportunidad del congreso del MAS, la guardia sindical del MAS intentó interrumpir el paso de Arce, pero que un grupo del Presidente que lo acompañaba impidió esa situación.



Por su lado, el diputado Renán Cabezas, del ala "evista" del MAS, denunció el acarreo de funcionarios públicos de ministerios a Ivirgarzama, para hacer barra por Arce.



"Aquello ha generado disconformidad entre los servidores públicos. Nadie quiere ser obligado para asistir a una fiesta democrática de aniversario del instrumento político del MAS, nadie debería ser obligado. Sin embargo, tenemos información de que en algunos ministerios están forzando a que los servidores públicos vayan únicamente para hacer barra a (Luis) Arce, eso nos parece un hecho deshonesto", señaló Cabezas, según reportó ANF.